AKTUÁLNE V Senici vypukol požiar v jednom z bytových domov! Obyvateľov paneláka evakuovali do bezpečia

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
SENICA - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari bytu v jednom z bytových domov v meste Senica. Požiar nahlásili krátko po ôsmej hodine ráno. Na sociálnej sieti o tom informuje Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Z obytného domu všetkých obyvateľov evakuovali a nachádzajú sa v bezpečí na voľnom priestranstve.
„Z miesta udalosti je hlásená lokalizácia požiaru a hasiči aktuálne pokračujú s likvidačnými prácami,“ napísali hasiči.
