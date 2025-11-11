Utorok11. november 2025, meniny má Martin, Maroš, zajtra Svätopluk, Jonáš

AKTUÁLNE V Senici vypukol požiar v jednom z bytových domov! Obyvateľov paneláka evakuovali do bezpečia

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SENICA - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari bytu v jednom z bytových domov v meste Senica. Požiar nahlásili krátko po ôsmej hodine ráno. Na sociálnej sieti o tom informuje Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Z obytného domu všetkých obyvateľov evakuovali a nachádzajú sa v bezpečí na voľnom priestranstve.

AKTUÁLNE V Senici vypukol
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

„Z miesta udalosti je hlásená lokalizácia požiaru a hasiči aktuálne pokračujú s likvidačnými prácami,“ napísali hasiči.

AKTUÁLNE V Senici vypukol
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Viac o téme: Bytový domPožiarEvakuáciaHasičský a záchranný zbor (HaZZ)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Požiar tesárskej dielne v
Požiar tesárskej dielne v Šuriankach napáchal škody za 80-tisíc eur: Hasiči zabránili rozšíreniu ohňa
Domáce
pohľad na sklad parfumov
Požiar v tureckom sklade parfumov si vyžiadal šesť mŕtvych: Medzi nimi sú aj dve tínedžerky
Zahraničné
FOTO Požiar auta v obci
Hasiči zasahovali pri požiari auta: Spôsobil ho prehriaty brzdový systém
Domáce
FOTO Požiar skladu si vyžiadal
Tragická udalosť v Turecku: Požiar skladu parfumov usmrtil šesť ľudí
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran: Chceme, aby si deti prostredníctvom tejto školy zachovali vzťah s Ukrajinou a nezabudli aj na jazyk
Veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran: Chceme, aby si deti prostredníctvom tejto školy zachovali vzťah s Ukrajinou a nezabudli aj na jazyk
Správy
Slovenská basketbalistka Terézia Páleníková pred kvalifikačným zápasom s Poľskom
Slovenská basketbalistka Terézia Páleníková pred kvalifikačným zápasom s Poľskom
Zoznam TV
Kampaň Mierime vysoko: Slovenský basketbal by sa mal dostať viac do povedomia ľudí
Kampaň Mierime vysoko: Slovenský basketbal by sa mal dostať viac do povedomia ľudí
Zoznam TV

Domáce správy

Minister vnútra Šutaj Eštok
Minister vnútra Šutaj Eštok prehral súd! Čurillovcom sa musí ospravedlniť a zaplatiť 90-tisíc
Domáce
Zlodeji bicyklov vyčíňali v
Zlodeji bicyklov vyčíňali v Petržalke! Polícia pátra po podozrivých a žiada verejnosť o pomoc
Domáce
ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli
ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli štvormesačné dieťa v žalostnom stave do nemocnice: Matku vzali do väzby
Domáce
Večerný beh Nitrou 2025: Centrum Nitry zaplnia stovky bežcov všetkých generácií
Večerný beh Nitrou 2025: Centrum Nitry zaplnia stovky bežcov všetkých generácií
Nitra

Zahraničné

Auto letelo niekoľko metrov.
Šokujúce zábery: Vodič auta vyletel zo zákruty! VIDEO Letel desiatky metrov ponad schody
Zahraničné
Donald Trump
Belgickí populisti založili stranu TRUMP: Názvom aj ideológiou sa inšpirovali Donaldom Trumpom
Zahraničné
Pohroma u našich susedov:
Pohroma u našich susedov: Horor za hranicami, vtáčia chrípka prepukla naplno, tisíce zvierat putuje na smrť!
Zahraničné
Krutá zima sa blíži:
Krutá zima sa blíži: OSN varuje pred nedostatkom humanitárnej pomoci pre utečencov
Zahraničné

Prominenti

Andrea Verešová si užíva
Verešová pritvrdila: Odvážne FOTO na predaj... Aha, koľko ľudí si ich platí!
Domáci prominenti
Pápež Lev XIV.
Nezvyčajné želanie pápeža: Stretnutie s hollywoodskymi hviezdami!
Zahraniční prominenti
Údajná Beckhamova milenka sa
Údajná Beckhamova milenka sa vyzliekla: NAHÉ FOTO zo sauny!
Zahraniční prominenti
Vilma Cibulková
Cibulková po psychickom KOLAPSE: V televízii dostala PADÁKA!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nejde len o dekoráciu!
Nejde len o dekoráciu! Odborníčka prezradila, prečo je TEKVICA výživový POKLAD, ktorý mení zdravie aj spánok
Zaujímavosti
Zabudnite na zubára: Nový
Zabudnite na zubára: Nový gél obnoví vaše zuby bez bolesti a vŕtania! Revolúcia v zubnej medicíne
Zaujímavosti
Tajomstvo úspechu v práci?
Tajomstvo úspechu v práci? MILOVANIE ráno dokáže viac než káva: Zlepšuje náladu, výkon a dokonca zvyšuje PLATY!
Zaujímavosti
Odborník radí: Nevážte sa,
Odborník radí: Nevážte sa, merajte si obvod tejto časti tela
vysetrenie.sk

Dobré správy

Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce

Ekonomika

Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?
Inflácia a zima preveria vašu peňaženku: 5 vecí, ktoré si skontrolujte skôr, než sa poriadne ochladí
Inflácia a zima preveria vašu peňaženku: 5 vecí, ktoré si skontrolujte skôr, než sa poriadne ochladí

Šport

VIDEO Chára počas uvedenia do Hokejovej siene slávy dojal najbližších: Nádherný odkaz manželke
VIDEO Chára počas uvedenia do Hokejovej siene slávy dojal najbližších: Nádherný odkaz manželke
NHL
VIDEO Nemec strelil prvý gól v tejto sezóne, päť sekúnd pred koncom poslal duel do predĺženia
VIDEO Nemec strelil prvý gól v tejto sezóne, päť sekúnd pred koncom poslal duel do predĺženia
Zostrihy NHL
VIDEO Chára sa dočkal zaslúženej pocty: Slovenského velikána uviedli do Hokejovej siene slávy
VIDEO Chára sa dočkal zaslúženej pocty: Slovenského velikána uviedli do Hokejovej siene slávy
NHL
Kmotrík ml. reaguje na nespokojných fanúšikov Slovana: Majú právo na vyjadrenie názoru a pocitov
Kmotrík ml. reaguje na nespokojných fanúšikov Slovana: Majú právo na vyjadrenie názoru a pocitov
Niké liga

Auto-moto

Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Motivácia a inšpirácia
Tichá kariérna revolúcia: Ako rastie trend „quiet thriving“ namiesto „quiet quitting“
Tichá kariérna revolúcia: Ako rastie trend „quiet thriving“ namiesto „quiet quitting“
Prostredie práce
Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Práca a voľný čas

Varenie a recepty

Vianočný indiáni - nepečené vianočné cukrovinky
Vianočný indiáni - nepečené vianočné cukrovinky
Zbierka 9 najlepších receptov na vianočné oriešky pre Popolušku
Zbierka 9 najlepších receptov na vianočné oriešky pre Popolušku
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Rady a tipy
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Rady a tipy

Technológie

Bol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlho
Bol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlho
Správy
Pozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne nový
Pozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne nový
Apple
Kvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobné
Kvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobné
Umelá inteligencia
Netflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsť
Netflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsť
Filmy a seriály

Bývanie

Sprchový kút bude skoro ako nový! Triky expertov na upratovanie, ako si poradiť aj s hrubými nánosmi a znečistenými škárami
Sprchový kút bude skoro ako nový! Triky expertov na upratovanie, ako si poradiť aj s hrubými nánosmi a znečistenými škárami
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?

Pre kutilov

Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čo si vaše znamenie želá od vesmíru, ale nikdy to nahlas nepovie? Skryté túžby, ktoré sa bojíme vysloviť, no vnútorne nás formujú
Zábava
Čo si vaše znamenie želá od vesmíru, ale nikdy to nahlas nepovie? Skryté túžby, ktoré sa bojíme vysloviť, no vnútorne nás formujú
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli
Domáce
ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli štvormesačné dieťa v žalostnom stave do nemocnice: Matku vzali do väzby
AKTUÁLNE V Senici vypukol
Domáce
AKTUÁLNE V Senici vypukol požiar v jednom z bytových domov! Obyvateľov paneláka evakuovali do bezpečia
Auto letelo niekoľko metrov.
Zahraničné
Šokujúce zábery: Vodič auta vyletel zo zákruty! VIDEO Letel desiatky metrov ponad schody
Pohroma u našich susedov:
Zahraničné
Pohroma u našich susedov: Horor za hranicami, vtáčia chrípka prepukla naplno, tisíce zvierat putuje na smrť!

Ďalšie zo Zoznamu