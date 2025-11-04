Rusko nepretržite komunikuje s Venezuelou pre jej konflikt s USA

MOSKVA - Rusko udržiava nepretržitý kontakt s Venezuelou pre pretrvávajúce napätie v Karibiku, kde Spojené štáty podnikajú operácie proti údajným pašerákom drog z juhoamerickej krajiny, uviedol v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Informuje o tom agentúra DPA.
Peskov potvrdil komunikáciu s Venezuelou
„Neustále komunikujeme s Venezuelou,“ odpovedal Peskov podľa agentúry TASS na otázku novinárov, či Moskva rozšíri svoju pomoc pre Caracas. TASS uviedol, že Peskov odmietol poskytnúť ďalšie informácie o kontakte s Venezuelou.
Moskva odsudzuje americké útoky v Karibiku
Moskva už v nedeľu vyzvala Washington a Caracas, aby sa vyhli novému konfliktu v regióne po útokoch amerických síl na údajných pašerákov drog z Venezuely. Vojenské operácie USA v Karibiku a vo východnom Pacifiku si už vyžiadali 61 obetí. Ruské ministerstvo zahraničných vecí cez víkend odsúdilo „neprimerané vojenské násilie“ zo strany USA a znovu potvrdilo podporu venezuelských lídrov.
Rusko a Venezuela v máji uzavreli dohodu o partnerstve, ktorá nadobudla platnosť v októbri, no podľa dostupných informácií nezahŕňa vojenskú podporu, píše DPA.
Washington neuznáva Madurovo zvolenie na prezidentský post. Za informácie vedúce k jeho zadržaniu vypísal odmenu 50 miliónov dolárov, pretože venezuelský líder čelí obvineniam z obchodovania s drogami. Americké ozbrojené sily už celé týždne útočia na lode, ktoré údajne pašujú drogy v Karibiku a Tichom oceáne, pričom Caracas sa na tom podľa USA podieľa. Venezuela a ďalšie krajiny to vnímajú ako hrozbu potenciálneho vojenského zásahu, doplnila DPA.