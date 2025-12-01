Pondelok1. december 2025, meniny má Edmund, zajtra Bibiána, Viviána

Rusko a Saudská Arábia podpísali dohodu o zavedení bezvízového režimu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

MOSKVA/RIJÁD - Rusko a Saudská Arábia v pondelok podpísali dohodu o bezvízovom režime pre turistov a podnikateľov s dĺžkou najviac 90 dní. Zástupcovia oboch strán dohodu podpísali na okraji saudsko-ruského investičného a biznisového fóra v Rijáde, píše agentúra Reuters.

„Pokiaľ ide o bezvízový režim, teraz, keď bola podpísaná dohoda, budú nasledovať právne postupy na výmenu nót a nadobudnutie platnosti dokumentu. Podľa môjho názoru to umožní bezvízové cestovanie do našich krajín na začiatku budúceho roka,“ uviedol v rozhovore ruský vicepremiér Alexander Novak.

Novak dodal, že Rusko a Saudská Arábia budú tiež spolupracovať na zvýšení počtu leteckých spoločností prevádzkujúcich priame lety medzi oboma krajinami.

Viac o téme: VízaDohodaRuskoSaudská ArábiaCestovanie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Rusko hovorí o zákaze
Rusko hovorí o zákaze WhatsAppu: Nabáda milióny používateľov, aby prešli na ruské alternatívy
Zahraničné
Donald Trump
Unikol Trumpov tajný mierový plán! Kyjev by musel Moskve ustúpiť, Rusko späť v G8?
Zahraničné
Náčelník poľského generálneho štábu
Hrozivé varovanie poľského generála: Sme v predvojnovom období! TAKTO sa dá podľa neho Rusko odstrašiť
Zahraničné
Rusko nepretržite komunikuje s
Rusko nepretržite komunikuje s Venezuelou pre jej konflikt s USA
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nesúhlasíme so zrušením predaja spaľovacích motorov po roku 2035, EK predloží plán podpory automobilového priemyslu, uviedol premiér
Nesúhlasíme so zrušením predaja spaľovacích motorov po roku 2035, EK predloží plán podpory automobilového priemyslu, uviedol premiér
Správy
Matovič rozmiestnil v parlamente handry na prázdne miesta poslancov Hlas-SD, Danko vypenil
Matovič rozmiestnil v parlamente handry na prázdne miesta poslancov Hlas-SD, Danko vypenil
Správy
Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra Juraja Blanára a štátneho tajomníka Mareka Eštoka
Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra Juraja Blanára a štátneho tajomníka Mareka Eštoka
Správy

Domáce správy

Zora Jaurová a Veronika
Bezpečný internet pre deti: PS volá po európskej regulácii
Domáce
FOTO Ďalší REKORDMAN na ceste
Ďalší REKORDMAN na ceste a nie je to východniar! Vodičovi namerali ŠIALENÉ promile: Tak opitý nemal ani stáť
Domáce
Maroš Žilinka.
Maroš Žilinka tvrdí, že návrh nového zákona nezvyšuje ochranu obetí trestných činov
Domáce
Brutálne lúpežné prepadnutie 73-ročnej ženy v Bardejove: Polícia pátra po páchateľovi
Brutálne lúpežné prepadnutie 73-ročnej ženy v Bardejove: Polícia pátra po páchateľovi
Bardejov

Zahraničné

Predsedníčka Európskej komisie (EK)
EÚ chystá sankcie proti Bielorusku za hybridné útoky na Litvu, uviedla von der Leyenová
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump.
Trump varoval Izrael: Destabilizácia Sýrie ohrozuje regionálnu bezpečnosť
Zahraničné
Ilustračné foto
Hotovosť pod ochranou ústavy: Slovinsko schválilo právo platiť cash
Zahraničné
Nemecký kancelár a líder
Je v záujme Nemecka udržiavať úzke a rovnocenné vzťahy s Poľskom, uviedol Merz
Zahraničné

Prominenti

Alexandra Orviská
Orviská ukázala SEXI zadoček: Uff, nespustíte z neho zrak!
Domáci prominenti
Marek Fašiang
FOTO Fašiang so svojou EX opäť spolu: TOTO ich spojilo!
Domáci prominenti
Lela a Karlos Vémola
Rozvod roka? V manželstve Vémolovcov ŠĽAHAJÚ BLESKY! Detaily, prečo Lele došla trpezlivosť
Zahraniční prominenti
FOTO Tak TOTO tu ešte
Tak TOTO tu ešte nebolo! Celebrity v netradičnej úlohe... Aha, s kým hviezdili na móle!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

ŠOKUJÚCI príbeh muža, ktorý
ŠOKUJÚCI príbeh muža, ktorý bol mŕtvy 6 minút! Opisuje RAJ aj orientačné centrum duší: TIETO slová vyrážajú dych
Zaujímavosti
Robí váš pes TOTO?
Robí váš pes TOTO? Odborníci odhalili desivú pravdu: Psy môžu prežívať svet úplne inak, než si myslíme!
Zaujímavosti
Nová linka z Bratislavy:
Nová linka z Bratislavy: Maroko ponúka potešenie pre všetky zmysly
dromedar.sk
Pohrýzol ju DÉMON! Austrálčanka
Pohrýzol ju DÉMON! Austrálčanka odhaľuje MRAZIVÉ zážitky zo sveta mŕtvych: S duchmi sa vraj hrávala už ako dieťa
Zaujímavosti

Dobré správy

Varte a pečte tieto
Chystáte sa variť či piecť? Vyskúšajte náš špeciálny tip, všetci vám ho vychvália
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce

Ekonomika

Prvá bilancia je vonku: Ako funguje práca namiesto dávok? Takéto sú výsledky!
Prvá bilancia je vonku: Ako funguje práca namiesto dávok? Takéto sú výsledky!
Stojíme na pokraji kolapsu? AI bublina je nafúknutá na prasknutie, trhy môžu čeliť tvrdému pádu!
Stojíme na pokraji kolapsu? AI bublina je nafúknutá na prasknutie, trhy môžu čeliť tvrdému pádu!
Nemecko sa potichu pripravuje na vojnu s Ruskom: Toto odhalil ich tajný plán!
Nemecko sa potichu pripravuje na vojnu s Ruskom: Toto odhalil ich tajný plán!
Koniec uťahovania opaskov? Zabudnite! Bez ďalších škrtov to nepôjde, reagujú analytici na premiéra Fica
Koniec uťahovania opaskov? Zabudnite! Bez ďalších škrtov to nepôjde, reagujú analytici na premiéra Fica

Varenie a recepty

Ako pripraviť dokonalé klasické linecké cesto
Ako pripraviť dokonalé klasické linecké cesto
Rozprávkové šamrole, ktoré lámu rekordy. Tento recept od Milady je TOP.
Rozprávkové šamrole, ktoré lámu rekordy. Tento recept od Milady je TOP.
Vianočné oriešky: Klasika, ktorá na sviatočnom stole nemá chýbať
Vianočné oriešky: Klasika, ktorá na sviatočnom stole nemá chýbať
Výber receptov
Ako dlho vydržia nepečené sladkosti? Pravda o ich trvanlivosti
Ako dlho vydržia nepečené sladkosti? Pravda o ich trvanlivosti
Skladovanie potravín

Šport

Prešla si ťažkým obdobím, objal ju Djokovič: Farkašovej povedali, že nespĺňa kritériá, bola v šoku
Prešla si ťažkým obdobím, objal ju Djokovič: Farkašovej povedali, že nespĺňa kritériá, bola v šoku
Parašport
Slováci sú po dráme s Českom majstrami sveta! VIDEO Finále mužov rozhodol neuveriteľný nájazd
Slováci sú po dráme s Českom majstrami sveta! VIDEO Finále mužov rozhodol neuveriteľný nájazd
Hokejbal
Po siedmich rokoch nastal čas na zmenu: Futbalová reprezentácia bude mať nového trénera
Po siedmich rokoch nastal čas na zmenu: Futbalová reprezentácia bude mať nového trénera
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Cieľ je jasný - záchrana, novic povedie účastníka Niké ligy: Nečaká nás ľahká úloha
Cieľ je jasný - záchrana, novic povedie účastníka Niké ligy: Nečaká nás ľahká úloha
Niké liga

Auto-moto

Neponáhľajte sa, Fiat 500 Hybrid má stovku za 17,3 sekundy
Neponáhľajte sa, Fiat 500 Hybrid má stovku za 17,3 sekundy
Novinky
PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
Klasické testy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
Doprava
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika

Kariéra a motivácia

Toto sú najlepšie tipy, ako vyjednávať v biznise aj na pohovore. Väčšina ľudí ich stále ignoruje
Toto sú najlepšie tipy, ako vyjednávať v biznise aj na pohovore. Väčšina ľudí ich stále ignoruje
Rady, tipy a triky
Väčšina Slovákov musí pred Vianocami výrazne šetriť. Finančný stres cíti až 6 z 10 ľudí
Väčšina Slovákov musí pred Vianocami výrazne šetriť. Finančný stres cíti až 6 z 10 ľudí
Kariera.sk TS
Pravda o vysokej škole v ére AI. Potrebujeme ju ešte vôbec?
Pravda o vysokej škole v ére AI. Potrebujeme ju ešte vôbec?
Kurzy a štúdium
Tichá výpoveď, ktorá zmení celý tím. Prečo vzniká a ako ju zastaviť skôr, než bude neskoro
Tichá výpoveď, ktorá zmení celý tím. Prečo vzniká a ako ju zastaviť skôr, než bude neskoro
Prostredie práce

Technológie

Južná Kórea ukázala tank K3 ako stroj z budúcnosti, ktorý môže pochovať všetky klasické tanky
Južná Kórea ukázala tank K3 ako stroj z budúcnosti, ktorý môže pochovať všetky klasické tanky
Armádne technológie
Rusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujú
Rusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujú
Armádne technológie
Tento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netuší
Tento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netuší
Android
WhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóne
WhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóne
Aplikácie a hry

Bývanie

Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život

Pre kutilov

Nepotrebujete majstrovský návod, aby ste vyšľahali dokonalú šľahačku! Stačí poznať tento
Nepotrebujete majstrovský návod, aby ste vyšľahali dokonalú šľahačku! Stačí poznať tento
Recepty
Veľká novoročná súťaž o perfektné ceny, ktorých je naozaj neúrekom!
Veľká novoročná súťaž o perfektné ceny, ktorých je naozaj neúrekom!
Súťaže
Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Údržba a opravy
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Chovateľstvo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takáto žena je snom každého chlapa: Muži sa zhodli na prekvapivej vlastnosti, ktorej nevedia odolať
Partnerské vzťahy
Takáto žena je snom každého chlapa: Muži sa zhodli na prekvapivej vlastnosti, ktorej nevedia odolať
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalší REKORDMAN na ceste
Domáce
Ďalší REKORDMAN na ceste a nie je to východniar! Vodičovi namerali ŠIALENÉ promile: Tak opitý nemal ani stáť
ROZRUCH v parlamente! Matovič
Domáce
ROZRUCH v parlamente! Matovič dal na stoličky poslancov Hlasu HANDRY, Danko vypenil: Čo si to dovoľujete?!
Tak TOTO tu ešte
Zahraničné
Tak TOTO tu ešte nebolo: Zdrogovaný muž v trenkách sa vyšplhal na strom! Po príchode policajtov šou pokračovala
Neuveriteľné VIDEO z Bratislavy:
Domáce
Neuveriteľné VIDEO z Bratislavy: Pozrite, ako opitý kolobežkár vybrzďoval autobus! Skončilo to nehodou

Ďalšie zo Zoznamu