Rusko a Saudská Arábia podpísali dohodu o zavedení bezvízového režimu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
MOSKVA/RIJÁD - Rusko a Saudská Arábia v pondelok podpísali dohodu o bezvízovom režime pre turistov a podnikateľov s dĺžkou najviac 90 dní. Zástupcovia oboch strán dohodu podpísali na okraji saudsko-ruského investičného a biznisového fóra v Rijáde, píše agentúra Reuters.
„Pokiaľ ide o bezvízový režim, teraz, keď bola podpísaná dohoda, budú nasledovať právne postupy na výmenu nót a nadobudnutie platnosti dokumentu. Podľa môjho názoru to umožní bezvízové cestovanie do našich krajín na začiatku budúceho roka,“ uviedol v rozhovore ruský vicepremiér Alexander Novak.
Novak dodal, že Rusko a Saudská Arábia budú tiež spolupracovať na zvýšení počtu leteckých spoločností prevádzkujúcich priame lety medzi oboma krajinami.