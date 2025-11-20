Rusko pritvrdzuje: Zvyšuje dane pre osoby označené za zahraničných agentov

MOSKVA - Ruský parlament vo štvrtok odhlasoval zvýšenie daní pre osoby oficiálne označované ako „zahraničný agent“. Tamojšie úrady ho používajú na prenasledovanie domácej opozície. Píše agentúra DPA.
„Tí, ktorí zradili našu krajinu, by nemali dostávať daňové úľavy,“ povedal predseda Štátnej dumy (dolnej komory parlamentu) Vjačeslav Volodin na Telegrame. V budúcnosti sa na „zahraničných agentov“ bude vzťahovať najvyššia sadzba dane vo výške 30 percent namiesto priemerných 13 až 22 percent. Ľudia a organizácie, ktoré v Rusku úrady označia za „zahraničných agentov“, sa musia takto identifikovať vo všetkých publikáciách vrátane príspevkov na sociálnych sieťach. Majú obmedzené verejné aktivity a povinnosť predkladať detailné správy o svojich financiách.
Stigmatizácia opozičných osobností
Ruské úrady tento postup používajú od roku 2012 na stigmatizáciu opozičných osobností a mimovládnych organizácií. Postupnými právnymi zmenami už ministerstvo spravodlivosti nemusí predkladať dôkaz o tom, že daná osoba dostala financie zo zahraničia. Aktuálny zoznam obsahuje viac ako 1000 organizácií a jednotlivcov „pod zahraničným vplyvom“. Čelia viacerým obmedzeniam vrátane zákazu kandidovať vo voľbách alebo ich pozorovať. Majú zakázané pracovať pre štátne inštitúcie, je im odopretý príjem z prenájmu alebo úroky zo sporiacich účtov, licenčné poplatky alebo iné príjmy z výsledkov duševnej činnosti.