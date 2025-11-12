TOTO by Rusko zničilo: Ak USA zaútočia na Venezuelu, otrasie to ropným trhom!

WASHINGTON - Washington sústreďuje v Karibiku mohutné námorné sily a prezident USA Donald Trump naznačuje, že zásah proti venezuelskému režimu nemusí zostať len pri boji s drogovými kartelmi. Britský denník The Telegraph upozorňuje, že zmena vlády v Caracase by mohla dramaticky zraziť cenu ropy – a tým vážne ohroziť financovanie ruskej vojny.
Americká flotila pri Venezuele. Signál, ktorý sleduje celý svet
Najväčšia americká lietadlová loď USS Gerald R. Ford a ďalšie plavidlá už operujú v Karibiku. Prezident Donald Trump hovorí o rozhodnom postupe proti drogovým kartelom pôsobiacim vo Venezuele, no podľa analytikov môže ísť o niečo oveľa väčšie: o začiatok procesu, ktorý môže zvrhnúť Nicolása Madura.
Ako pripomína The Telegraph, Kongres minulý týždeň odmietol obmedziť prezidentove právomoci a Washington má tak otvorené dvere aj pre širšiu operáciu.
Venezuela sedí na najväčších zásobách ropy planéty – no takmer nič na nej nezarába
Podľa americkej Energetickej informačnej agentúry EIA má Venezuela 303 miliárd barelov ropy, najviac na svete. Pre porovnanie:
- Saudská Arábia: 267 miliárd barelov
- Rusko: 80 miliárd barelov
Napriek tomu Venezuela dnes vyváža ropu za približne 4 miliardy dolárov ročne, zatiaľ čo Saudská Arábia za 180 miliárd a Rusko za 120 miliárd dolárov.
Príčin je viac:
– roky zlej správy za Huga Cháveza,
– ešte horší stav za Madura,
– západné sankcie, ktoré export prakticky obmedzili len na Čínu a pár ďalších štátov.
Zmena režimu by ropu uvoľnila a ceny by padli
Ak by Maduro padol a k moci sa dostala opozícia – The Telegraph pripomína meno María Corina Machadová, nositeľka Nobelovej ceny mieru – ropný sektor by sa podľa expertov dokázal rýchlo spamätať.
Venezuela ešte pred dvadsiatimi rokmi produkovala 3 milióny barelov denne a podľa britského denníka nie je dôvod, prečo by sa k tejto úrovni nemohla rýchlo vrátiť.
Trump zrejme nebude mať záujem, aby sa Caracas vrátil do OPEC-u – a ak venezuelská ropa zaplaví trh, cena:
- z dnešných 60 dolárov za barel,
- môže padnúť pod 50,
- a dokonca až k 30 dolárom, kde by sa podľa analýzy mohla držať celé desaťročie.
„Zničilo by to Rusko,“ tvrdí britský denník
Taký náraz by zásadne zmenil fungovanie globálnej ekonomiky. Pre exportérov by šlo o katastrofu, najmä pre Moskvu.
The Telegraph komentuje situáciu bez obalu: „Prečo by si ktokoľvek kupoval sankcionovanú ruskú ropu, keď môže mať venezuelskú podporovanú USA?“
Pri cene okolo 30 dolárov za barel by Rusko nedokázalo financovať vojnu na Ukrajine. Aj preto podľa denníka nie je prekvapujúce, že Vladimir Putin Madurovi už ponúkol vojenskú pomoc.
Obavy aj v Rijáde
Lacná venezuelská ropa by ohrozila aj Saudskú Arábiu, ktorá sa už dnes snaží diverzifikovať ekonomiku, aby nebola závislá len od ropy.
Zatiaľ čo exportné štáty by pri nízkych cenách krvácali, spotrebiteľské ekonomiky by pocítili úľavu – nižšie ceny energií by znížili infláciu a podporili rast.
Americká akcia? Pozemná invázia sa neočakáva, no Trump je nevyspytateľný
Takmer nikto nepredpokladá, že USA spustia plnohodnotnú pozemnú operáciu. Nemožno to však úplne vylúčiť – prezident Trump si vybudoval reputáciu lídra, ktorý robí nečakané rozhodnutia.
Realistickejší scenár počíta so spojením americkej leteckej a námornej sily s venezuelskou opozíciou, čo by mohlo Madura odstrániť rýchlejšie, než si svet dnes dokáže predstaviť.