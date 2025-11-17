Pondelok17. november 2025, meniny má Klaudia, zajtra Eugen

Ruskí vojaci ozbrojených síl v súčasnosti pôsobia v šiestich krajinách Afriky

MOSKVA - Ruská armáda aktuálne pôsobí v šiestich afrických krajinách, uviedla v nedeľu ruská štátna televízia. Informuje o tom agentúra AFP.

Vzhľadom na izoláciu zo strany Západu po rozsiahlej ofenzíve na Ukrajine sa Moskva pokúsila nadviazať nové partnerstvá v Afrike, kde v posledných rokoch posilňuje svoj politický, ekonomický a vojenský vplyv, konštatuje francúzska agentúra.

„Dôstojníci a vojaci jednotky ruských ozbrojených síl už pôsobia v šiestich afrických krajinách,“ uviedol spravodajca štátnej televízie v reportáži odvysielanej v nedeľu. Okrem Mali reportáž neuvádzala, o ktoré ďalšie krajiny ide. Podľa dostupných informácií však boli vojaci nasadení v Burkine Faso, Nigeri, Rovníkovej Guinei, Stredoafrickej republike a Líbyi.

Africké jednotky ruského ministerstva obrany prevzali úlohu ruskej polovojenskej organizácie známej ako Vagnerova skupina naprieč kontinentom, uviedli v júni diplomatické zdroje v regióne Sahel pre agentúru AFP.

Táto skupina, ktorú kedysi viedol Jevgenij Prigožin - vtedajší spojenec ruského prezidenta Volodimira Putina - je známa svojou účasťou vo vojne na Ukrajine i vo vojnových konfliktoch v Sýrii, Líbyi či už spomínanom Mali.

Skupina bola rozpustená a reštrukturalizovaná po tom, ako v auguste 2023 Prigožin zahynul pri záhadnej leteckej havárii. Len dva mesiace pred nehodou sa vodca skupiny pokúsil o prevrat proti ruskému vojenskému vedeniu, no neuspel. Moskva tvrdí, že jej sily pomáhajú viacerým africkým vládam potlačiť povstania džihádistických skupín.

