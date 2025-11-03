Pondelok3. november 2025, meniny má Hubert, zajtra Karol

Budúcnosť Pásma Gazy musí byť v rukách Palestínčanov, uviedol turecký minister zahraničia

Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan.
Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. (Zdroj: TASR/AP/Khalil Hamra)
TASR

ISTANBUL - Budúcnosť Pásma Gazy musí byť v rukách Palestínčanov a je nutné vyhnúť sa akémukoľvek systému poručníctva nad týmto územím. V pondelok to po rokovaniach v Istanbule vyhlásili vysokopostavení diplomati z Turecka, Kataru, Saudskej Arábie, Jordánska, Spojených arabských emirátov, Pakistanu a Indonézie. Informuje o tom agentúra AFP.

„Naším princípom je, aby Palestínčania vládli Palestínčanom a zaistili si svoju vlastnú bezpečnosť. Medzinárodné spoločenstvo by malo túto snahu podporovať najlepším možným spôsobom – diplomaticky, inštitucionálne a ekonomicky,“ povedal po rokovaniach turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. „Nikto nechce, aby vznikol nový systém poručníctva,“ deklaroval.

Prímerie v Gaze stále krehké

V Pásme Gazy od 10. októbra platí prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré ukončilo dva roky trvajúcu vojnu. Turecko patrilo spolu s USA, Katarom a Egyptom medzi kľúčových sprostredkovateľov dohody. Izrael však napriek platnému prímeriu niekoľkokrát obnovil útoky v Pásme Gazy s tvrdením, že palestínski militanti zaútočili na izraelských vojakov. „Dospeli sme do kritickej fázy: nechceme, aby sa genocída v Gaze obnovila,“ upozornil Fidan.

Hamas pripravený odovzdať kontrolu

Šéf tureckej diplomacie cez víkend rokoval s delegáciou Hamasu na čele s hlavným vyjednávačom Chalílom Hajjom. Hnutie je podľa neho „pripravené odovzdať Gazu výboru Palestínčanov“. Vyjadril nádej, že dôjde k zmiereniu medzi Hamasom a Palestínskou samosprávou, čo by mohlo „posilniť zastúpenie Palestíny v medzinárodnom spoločenstve“.

Fidan povedal, že je kľúčové, aby vznikajúce medzinárodné stabilizačné sily, ktoré budú monitorovať prímerie v Gaze, mali mandát od Bezpečnostnej rady OSN. Turecko dúfa, že bude mať v nich svoje zastúpenie, čo však Izrael dôrazne odmieta, pripomína AFP.

