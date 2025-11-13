Na svetoznámu pamiatku aktivisti vyvesili provokatívny transparent: Na mieste zasahovali desiatky policajtov a hasičov

BERLÍN — Niekoľko propalestínskych aktivistov vo štvrtok vyliezlo na Brandenburskú bránu v Berlíne a rozvinuli veľký transparent s nápisom v nemčine s nápisom „Už nikdy genocída – Sloboda pre Palestínu“. Na svetoznámu pamiatku sa dostali pomocou mobilnej zdvíhacej plošiny, uviedla miestna polícia. Informuje o tom agentúra DPA a AFP.
Na bránu vyliezli dovedna traja aktivisti, ktorých zadržali policajní špecialisti vyškolení na práce vo výškach. Ďalších troch aktivistov zadržali policajti na námestí pred Brandenburskou bránou. Tieto osoby riadili vozidlo vybavené zdvíhacou plošinou a obsluhovali ju.
Na mieste zasahovalo celkovo 75 policajtov a hasičov. Aktivisti podľa hovorcu polície tiež odpálili dymovnice a skandovali slogany. Záchranné zložky dorazili do niekoľkých minút, ale z bezpečnostných dôvodov nezastavili plošinu, ktorá už bola v pohybe. Polícia zasiahla až po tom, čo sa aktivisti dostali na vrch brány.
Všetci aktivisti boli po zistení ich totožnosti prepustení. Vyšetrovaní sú okrem iného za neoprávnený vstup na pozemok a porušenie zákona o zhromažďovaní. Pribudnúť môže aj poškodenie majetku, keďže Brandenburská brána je historickou pamiatkou.
K zodpovednosti za akciu sa prihlásila skupina s názvom Peacefully against Genocide (Mierumilovne proti genocíde). Vo vyhlásení uviedla, že zúčastnení aktivisti chceli upozorniť na „spoluúčasť Nemecka na genocíde v Palestíne“. Skupina tvrdí, že Izrael neprestal zabíjať Palestínčanov ani po začiatku prímeria vo vojne v Pásme Gazy.