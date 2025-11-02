Izraelské nálety v Gaze si vyžiadali život Palestínčana: Prímerie sa opäť otriasa

GAZA - Pri izraelských náletoch zahynul v nedeľu v Pásme Gazy jeden Palestínčan, uviedli zdravotnícke úrady, zatiaľ čo Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria. Informuje o tom správa agentúry Reuters.
Izraelská armáda oznámila, že jej lietadlo zasiahlo militanta, ktorý predstavoval hrozbu pre jej jednotky. Nemocnica al-Ahli upresnila, že jeden muž bol zabitý pri leteckom útoku v blízkosti zeleninového trhu na predmestí Gazy. „V oblastiach pod našou kontrolou v Gaze sa stále nachádzajú bašty Hamasu a my ich systematicky likvidujeme,“ uviedol izraelský premiér Benjamin Netanjahu v televíznom prejave na začiatku zasadnutia vlády. Hamas zverejnil zoznam porušení prímeria z izraelskej strany. Riaditeľ mediálneho úradu v Gaze poprel, že by bojovníci hnutia porušili prímerie a zaútočili na izraelských vojakov.
Prímerie nadobudlo platnosť 10. októbra a ukončilo väčšinu bojov. Izrael stiahol svoje vojská z pozícií v mestách a povolil väčší prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Militanti prepustili všetkých 20 živých rukojemníkov výmenou za takmer 2000 palestínskych väzňov zadržiavaných Izraelom.
Hamas tiež súhlasil s vydaním tiel zosnulých rukojemníkov, no odovzdávanie ešte stále prebieha a Izrael hnutie obviňuje zo zdržiavania. Palestínske zdravotnícke úrady uvádzajú, že izraelské sily zabili od uzavretia prímeria pri útokoch na Gazu 236 ľudí, z toho takmer polovicu za jediný deň, keď Izrael reagoval na útok na svoje jednotky. Židovský štát zas hlásil, že od prímeria zahynuli traja jeho vojaci.