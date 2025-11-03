Výbor izraelského parlamentu schválil návrh trestu smrti za terorizmus

JERUZALEM - Výbor pre národnú bezpečnosť izraelského parlamentu v pondelok posunul do prvého čítania návrh novely trestného zákona, ktorá by zaviedla trest smrti pre odsúdených teroristov. Návrh presadzuje radikálny minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir a podľa vládneho koordinátora pre rukojemníkov Gala Hirscha ho podporuje aj premiér Benjamin Netanjahu. Informuje o tom agentúra AFP a portál Times of Israel (TOI).
Hirsch zmenil postoj
Hirsch pôvodne s novelou zákona nesúhlasil, keďže podľa neho mohla ohroziť rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. „Keďže rukojemníci sú teraz v Izraeli, opozícia voči návrhu už nie je relevantná,“ uviedol. „Premiér tento návrh podporuje. Považujem tento zákon za ďalší nástroj v našom arzenáli proti terorizmu a za oslobodenie rukojemníkov,“ dodal.
Kontroverzný zákon stanovuje, že súdy budú môcť uložiť trest smrti tým, ktorí spáchali nacionalisticky motivovanú vraždu občana Izraela. Nevzťahoval by sa na Izraelčanov, ktorí by sa dopustili vraždy Palestínčanov, píše TOI. Predkladateľ v dôvodovej správe uvádza, že hlavným zámerom zákona je zastaviť terorizmus už v zárodku a slúžiť by mal ako odstrašujúci prostriedok.
Bez možnosti zmiernenia trestu
„V tomto zákone nebude priestor na ďalšie uváženie,“ vyhlásil Ben Gvir. Návrh zákona nepočíta s tým, že trest smrti by mohol byť po vznesení rozsudku zmiernený. „Každý terorista, ktorý sa chystá spáchať vraždu, musí vedieť, že existuje len jeden trest – trest smrti,“ deklaroval minister.
Ben Gvir upozornil, že ak zákon nebude schválený do nedele, jeho strana Ocma Jehudit (Židovská sila) prestane hlasovať s vládnou koalíciou, čím môže ohroziť jej existenciu. AFP pripomína, že hoci v Izraeli existuje trest smrti za určité zločiny, v praxi sa nevykonáva. Posledným popraveným bol v roku 1962 jeden zo strojcov holokaustu - nacista Adolf Eichmann.