Lídri APEC sa zhodli na potrebe spravodlivého a odolného obchodu

KJONGDŽU - V reakcii na prehlbujúce sa rozpory v globálnom obchodnom systéme prijali lídri krajín Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) na záver summitu v juhokórejskom Kjongdžu spoločné vyhlásenie. Zdôraznili v ňom potrebu odolného obchodného prostredia prinášajúceho výhody pre všetkých. Informuje správa agentúry Reuters a stanice Deutsche Welle (DW).
Tohtoročné zasadnutie sa konalo v tieni rastúceho geopolitického napätia a agresívnych ekonomických stratégií – od amerických ciel až po čínske kontroly vývozu –, ktoré zvyšujú tlak na svetový obchod. Pred začiatkom summitu americký prezident Donald Trump oznámil nové obchodné dohody s viacerými krajinami vrátane Číny a Južnej Kórey. Z Kjongdžu však odcestoval ešte pred oficiálnym začiatkom summitu. Napriek jeho neprítomnosti sa podľa analytikov v záverečnej deklarácii prejavil vplyv Washingtonu – na rozdiel od vlaňajšieho dokumentu totiž neobsahuje odkazy na multilateralizmus ani na Svetovú obchodnú organizáciu (WTO).
Trumpova absencia
Trumpova absencia podľa agentúry Reuters otvorila priestor Číne, aby sa predstavila ako stabilný zástanca otvoreného obchodu – úlohu, ktorú predtým dlhodobo zohrávali Spojené štáty. Čínsky prezident Si Ťin-pching oznámil, že summit APEC bude hostiť v novembri 2026 čínske mesto Šen-čen. Zdôraznil, že APEC zostáva najdôležitejšou platformou pre hospodársku spoluprácu v ázijsko-tichomorskom regióne. Vo svojom záverečnom vystúpení navrhol vytvoriť medzinárodnú organizáciu pre spoluprácu v oblasti umelej inteligencie. Lídri APEC prijali aj deklarácie o demografických zmenách a rozvoji umelej inteligencie, avšak bez konkrétnych návrhov na jej reguláciu.