Szijjártó v Minsku: Ak bude americko-ruský mierový summit, tak v Budapešti

BUDAPEŠŤ/MINSK - Rusko je pripravené udržiavať dialóg na vysokej úrovni so Spojenými štátmi a po riadnej príprave aj usporiadať mierový summit v Budapešti. Podľa agentúry MTI to povedal v utorok v Minsku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po konzultáciách so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom.
„Po mojich rokovaniach vo Washingtone minulý týždeň je dobrou správou, že aj Rusi sú pripravení udržiavať dialóg na vysokej úrovni s Američanmi. Je to dobrá správa pre nás, pretože s istotou vieme, že pokiaľ medzi Američanmi a Rusmi existuje dialóg na vysokej úrovni, existuje nádej na mier,“ cituje MTI Szijjártóa.
Mierový summit by sa mohol konať v Budapešti
Podľa jeho slov z rokovania s ruským ministrom v Minsku ďalej vyplynulo, že Moskva je pripravená na stretnutie lídrov po riadnej príprave a niet pochýb o tom, že ak sa uskutoční mierový summit, tak sa bude konať v Budapešti.
Orbán osobne rieši dopady amerických sankcií
Szijjártó podotkol, že maďarská vláda nie je priaznivcom vzájomného posielania si správ, najmä nie v takých dôležitých otázkach, ako sú dodávky energií, takže predseda maďarskej vlády Viktor Orbán bude osobne diskutovať o možných dôsledkoch nových sankcií oznámených Spojenými štátmi s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone na budúci týždeň.
Schôdzka Lavrova a Szijjártóa sa konala na pôde 3. minskej medzinárodnej konferencie o eurázijskej bezpečnosti. Na tejto konferencii v Minsku sa zúčastnili delegácie zo 48 krajín spolu so zástupcami siedmich medzinárodných organizácií. Medzi zahraničnými hosťami bola aj severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui.