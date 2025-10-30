Trump sa stretol s čínskym prezidentom! VIDEO Má záujem o neustálu spoluprácu, hovorili o TOMTO

KJONGDŽU - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa vo štvrtok stretol so svojim americkým partnerom Donaldom Trumpom na okraji summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v juhokórejskom meste Kjongdžu. Líder Číny vyjadril odhodlanie spolupracovať so Spojenými štátmi aj napriek rozdielom, ktoré medzi krajinami sú, informuje agentúra Reuters a televízia Sky News.
„Som pripravený pokračovať v spolupráci s vami na budovaní pevných základov čínsko-amerických vzťahov a na vytváraní priaznivej atmosféry pre rozvoj oboch krajín,“ povedal Si Trumpovi na začiatku rokovaní prostredníctvom tlmočníka. Čínsky líder tiež ocenil Trumpove úsilie sprostredkovať mier vo viacerých svetových konfliktoch a vyzdvihol najmä prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.
„Pán prezident, veľmi vám záleží na svetovom mieri a s veľkým nadšením sa venujete riešeniu rôznych regionálnych problémov. Vážim si váš veľký prínos k nedávnemu uzavretiu dohody o prímerí v Gaze,“ uviedol Si. „Dnešný svet čelí mnohým ťažkým problémom. Čína a USA môžu ako veľké krajiny spoločne niesť zodpovednosť a spolupracovať na dosiahnutí väčších a konkrétnejších výsledkov v prospech našich dvoch krajín a celého sveta,“ dodal.
(Zdroj: TASR/AP/Mark Schiefelbein)
Kľúčová téma rozhovorov
Kľúčovou témou rozhovorov medzi lídrami bude obchod a americké dovozné clá. Ďalšou témou na programe bude pravdepodobne aj fentanyl, keďže Spojené štáty zvyšujú tlak na Peking, aby obmedzil obchod s drogami a zakročil proti latinskoamerickým drogovým kartelom. Podľa čínskeho prezidenta je normálne, že medzi veľkými hospodárskymi mocnosťami dochádza k nezhodám. „Nie vždy sme sa na veciach zhodli, ale to je normálne,“ poznamenal vo štvrtok Si a dodal, že Peking a Washington by mali byť partnermi a priateľmi. Trump pred začiatkom rokovaní vyhlásil, že štvrtkové stretnutie bude „veľmi úspešné“.
Rokovania prezidentov USA a Číny trvalo necelé dve hodiny
Rokovania amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínskeho náprotivku Si Ťin-pchinga v juhokórejskom Pusane po necelých dvoch hodinách skončili, informovali svetové tlačové agentúry. Obaja štátnici si po stretnutí podali ruky, ani jeden z nich sa k jeho priebehu bezprostredne nevyjadril. Trump výsledky rokovaní, ktoré označil za mimoriadny úspech, potom komentoval na palube prezidentského špeciálu.
Trump sprevádzal čínskeho prezidenta k jeho limuzíne a sám nastúpil po červenom koberci do svojho prezidentského špeciálu Air Force One. Z Južnej Kórey odletel do Washingtonu, a uzavrel tak svoju niekoľkodňovú cestu po Ázii, počas ktorej navštívil tiež Malajziu a Japonsko. Trump následne novinárom na palube Air Force One okrem iného povedal, že so Siem dosiahli dohodu vo všetkých otázkach okolo vzácnych zemín a že Čína nebude klásť prekážky ich vývozu. Americké clá na čínsky tovar sa znížia na 47 percent z 57 percent, povedal prezident. Trump tiež v apríli navštívi Čínu, zatiaľ čo Si potom podľa neho o nejaký čas priletí do Spojených štátov.
Lídri dvoch najväčších ekonomík sveta dnes rokovali zhruba hodinu a 40 minút, zatiaľ čo stretnutie bolo podľa stanice BBC plánované na hodinu a pol. Trump však na stredajšej večeri s lídrami nadchádzajúceho summitu Ázijsko-pacifického hospodárskeho spoločenstva (APEC), na ktorého okraj sa jeho schôdzka s čínskym prezidentom konala, podľa agentúry AP povedal, že rokovania budú trvať "tri, štyri" hodiny. Trump dnes novinárom na palube Air Force One tiež povedal, že sa počas cesty po Ázii nemohol stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ako si želal, z časových dôvodov. Dodal však, že by sa kvôli tejto schôdzke mohol do regiónu vrátiť.
Južná Kórea bude stavať jadrovú ponorku na území USA
Spojené štáty budú s Južnou Kóreou zdieľať dôverné technológie, aby jej umožnili stavbu jadrovej ponorky, oznámil vo štvrtok americký prezident Donald Trump. Vojenskú alianciu medzi krajinami označil za „silnejšiu ako kedykoľvek predtým“. Práce na ponorke by mali podľa neho prebiehať v USA, informuje agentúra AP a Jonhap.
„Naša vojenská aliancia je silnejšia ako kedykoľvek predtým a na základe toho som im dal súhlas na vytvorenie jadrovej ponorky namiesto staromódnych a oveľa menej obratných ponoriek s dieselovým pohonom, ktoré majú teraz,“ uviedol Trump na platforme Truth Social. Americký líder následne v ďalšom príspevku potvrdil, že Soul bude túto jadrovú ponorku stavať vo Philadelphii.
Agentúra tiež vysvetľuje, že technológia amerických jadrových ponoriek je všeobecne považovaná za jednu z najcitlivejších a najprísnejšie strážených technológií, ktorými armáda USA disponuje. Trump na Truth Social vo štvrtok tiež oznámil, že Južná Kórea súhlasila, že bude nakupovať americkú ropu a plyn „vo veľkých množstvách“ a že „investície bohatých juhokórejských spoločností a podnikateľov do našej krajiny prekročia 600 miliárd dolárov“.