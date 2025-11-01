Zlom vo vzťahoch Kanady a Číny: Carney tak označil rokovania so Si Ťin-pchingom

KJONGDŽU - Kanadský premiér Mark Carney v sobotu označil rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom za zlomový bod vo vzájomných vzťahoch. Prezradil, že s Pekingom otvoril aj citlivé otázky vrátane údajného čínskeho zasahovania do kanadských volieb, informuje správa agentúry AFP.
Piatkové stretnutie bolo prvým oficiálnym rokovaním lídrov Kanady a Číny od roku 2017. Vzťahy Ottawy s Pekingom patria k najnapätejším spomedzi západných krajín, no obe ekonomiky momentálne vzdorujú tlaku colných opatrení amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Otvorili sme cestu k riešeniu súčasných problémov,“ povedal Carney novinárom v juhokórejskom meste Kjongdžu. Rozhovor so Si Ťin-pchingom označil za „konštruktívny“ a potvrdil, že prijal pozvanie na oficiálnu návštevu Číny začiatkom budúceho roka.
Majú hľadať riešenia
Carney dodal, že poveril ministrov a ďalších predstaviteľov, aby spoločne hľadali riešenia aktuálnych výziev a identifikovali oblasti spolupráce a rastu. Čínsky prezident vyhlásil, že je odhodlaný spolupracovať na tom, aby sa vzťahy medzi oboma krajinami vrátili na „správnu cestu“.
Kanadský premiér sa vo svojom prejave venoval aj napätiu vo vzťahoch so Spojenými štátmi, ktoré sa vyostrilo po tom, čo Trump pred týždňom oznámil zvýšenie ciel na kanadský tovar o ďalších desať percent a ukončenie všetkých obchodných rokovaní. Dôvodom bolo, že Ottawa predtým nestiahla reklamu namierenú proti americkým clám. Carney v sobotu uviedol, že sa prezidentovi Trumpovi za túto reklamu ospravedlnil. V spote zaznieval hlas bývalého prezidenta USA Ronalda Reagana, ktorý komentuje nevýhody obchodných ciel v úryvkoch z rozhlasového prejavu z roku 1987.