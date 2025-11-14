Kanadská kontrarozviedka tvrdí, že tento rok zmarila smrteľné iránske hrozby

OTTAWA - Kanadská bezpečnostná spravodajská služba (CSIS) tento rok zmarila možné smrteľné hrozby zo strany Iránu namierené proti osobám, ktoré Teherán považuje za svojich nepriateľov. Oznámil to vo štvrtok riaditeľ kontrarozviedky Dan Rogers. Prvýkrát tak podľa agentúry Reuters potvrdil, že CSIS musela zasiahnuť, aby ochránila kanadských kritikov Iránu.
Kanada má s Iránom obzvlášť zlé vzťahy. Diplomatické styky prerušila už v roku 2012 a vlani zaradila iránske Revolučné gardy na zoznam teroristických organizácií, čo Teherán odsúdil. CSIS v auguste informovala, že vyšetruje iránske hrozby, o žiadnych konkrétnych sa ale nezmienila. „V mimoriadne znepokojujúcich prípadoch v priebehu posledného roka sme museli prehodnotiť priority našich operácií, aby sme mohli vzdorovať aktivitám iránskych spravodajských služieb a ich zástupcov, ktorí sa zamerali na jednotlivcov, ktorých považujú za hrozbu pre svoj režim,“ povedal Rogers vo výročnom prejave.
Zneškodnili hrozby
Viac než v jednom prípade agenti CSIS odhalili, vyšetrovali a zneškodnili „potenciálne smrteľné hrozby“ voči ľuďom v Kanade, pokračoval šéf kontrarozviedky bez uvedenia ďalších podrobností. Rogers, ktorého vymenovali vo februári tohto roka, v prejave poukázal aj na ďalšie bezpečnostné výzvy, ktorým Kanada v súčasnosti čelí. Podľa neho CSIS eviduje, že Rusko a Čína prejavujú „významný spravodajský záujem“ v kanadskej časti Arktídy. Obe krajiny sa zameriavajú tak na vládu, ako aj na súkromný sektor.
Kanadská ministerka zahraničných vecí Anita Anandová v tejto súvislosti minulý týždeň povedala, že Severoatlantická aliancia by sa mala venovať Arktíde a že musí byť organizáciou, ktorá sa nezameriava „len na východné krídlo, ale aj na sever“. Rogers vo štvrtok tiež upozornil, že Rusko sa neúspešne pokúsilo nelegálnym spôsobom získať kanadské tovary a technológie na použitie vo vojne proti Ukrajine. Čínske tajné služby sa podľa neho zase snažili naverbovať Kanaďanov s informáciami a vojenskými znalosťami.
„Tento rok CSIS podnikla kroky, aby tomu zabránila, a informovala niekoľko kanadských spoločností, že nastrčené firmy so sídlom v Európe, ktoré sa snažili získať ich tovar, boli v skutočnosti prepojené s ruskými agentmi,“ uviedol Rogers. Dodal, že kanadské spoločnosti prijali okamžité opatrenia, aby Rusom spoluprácu odmietli.