Kanada prišla o status krajiny bez výskytu osýpok! Majú ich najmä mennoniti a imigranti

OTTAWA - Kanada po takmer 30 rokoch prišla o status krajiny bez výskytu osýpok. Dôvodom je nárast počtu nových prípadov, ktoré sa začali objavovať od vlaňajšieho októbra. V tomto roku ich dosiaľ zaznamenali 5138, najviac postihnuté sú provincie Ontário a Alberta. Informuje správa agentúry AFP.
Kanadu oficiálne vyhlásili za krajinu bez osýpok v roku 1998
Kanadu oficiálne vyhlásili za krajinu bez osýpok v roku 1998. Išlo o výsledok dlhoročného dôsledného očkovania detí. Epidémia, ktorá vypukla v októbri 2024 vo východnej časti Kanady, sa však odvtedy rozšírila po celej krajine. Zasiahla predovšetkým určité skupiny mennonitov. Členovia týchto novokrsteneckých protestantských komunít z náboženských dôvodov odmietajú očkovať svoje deti.
Vládna agentúra Health Canada v pondelok oznámila, že od Panamerickej zdravotníckej organizácie (PAHO) dostala oficiálnu informáciu, že Kanada už „nemá status krajiny, v ktorej boli osýpky eliminované“. Ide o dôsledok toho, že v Kanade sa už viac ako rok trvalo prenáša rovnaký kmeň vírusu. Agentúra poznamenala, že hoci sa prenos osýpok v poslednom čase spomalil, epidémia pretrváva „predovšetkým v komunitách s nedostatočným očkovaním“. Provinční ministri zdravotníctva preto teraz diskutujú o koordinovaných opatreniach, pričom medzi ne patrí aj stratégia na budovanie dôvery v očkovanie.
Strata statusu
„Strata statusu je krokom späť a návratom k primitívnejším časom, do ktorých nás naďalej ťahajú hlasy temného stredoveku,“ povedal vedecký pracovník z Centra Johnsa Hopkinska pre zdravotnú bezpečnosť Amesh Adalja. Osýpky si v Kanade vyžiadali život dvoch novorodencov, ktorí sa narodili nezaočkovaným matkám. Pediatri v Ontáriu zdôrazňujú, že epidémia sa neobmedzuje len na mennonitov. Podľa AFP sa osýpky vyskytli aj medzi novými prisťahovalcami z rozvojových krajín, ktorí sa v Kanade nezaočkovali.
O status krajiny bez osýpok by podľa agentúry AP mohli prísť aj Spojené štáty, ktorým bol priznaný dva roky po Kanade. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) potvrdilo tento rok 1681 prípadov a 44 ohnísk - 34 v Južnej Karolíne a jedno na hranici medzi Arizonou a Utahom, kde od polovice augusta ochorelo viac ako 150 ľudí.
Osýpky patria medzi vysoko nákazlivé respiračné vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša kvapôčkami, keď infikovaná osoba kašle, kýchne alebo len dýcha. Spôsobujú horúčku, ťažkosti s dýchacími cestami a vyrážky, môžu však viesť aj k závažnejším komplikáciám, ako sú zápal pľúc, zápal mozgu a zriedkavo aj smrť.