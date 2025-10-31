Pete Hegseth vyjadril obavy nad činnosťou Číny v Juhočínskom mori a okolí Taiwanu

KUALA LUMPUR - Americký minister obrany Pete Hegseth v piatok počas svojich prvých osobných rokovaní s čínskym náprotivkom Tung Ťünom v Kuala Lumpure vyjadril „vážne“ obavy nad aktivitami Číny v Juhočínskom mori, v okolí Taiwanu a voči spojencom a partnerom USA, uviedol Pentagón. Informuje o tom agentúra Jonhap.
Štátnici sa stretli v rámci zasadnutia ministrov obrany Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Malajzii, deň po tom, ako americký prezident Donald Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching dosiahli dočasné obchodné prímerie v rámci rokovaní v Južnej Kórei.
Počas stretnutia s čínskym ministrom obrany Hegseth zopakoval, že Spojené štáty nehľadajú konflikt, no svoje záujmy v Indo-Pacifiku budú chrániť „rozhodne“. „Minister Hegseth zdôraznil dôležitosť zachovania rovnováhy síl v indicko-tichomorskom regióne,“ uviedol Pentagón vo svojom vyhlásení.
Počas stredajšieho stretnutia s novým japonským ministrom obrany Šindžiróm Koizumim v Tokiu Hegseth opísal regionálne bezpečnostné hrozby ako „závažné“ a „naliehavé“, pričom poukázal na „bezprecedentné“ vojenské zbrojenie Číny a jej „agresívne“ vojenské akcie. Na obrannom fóre v Singapure v máji Hegseth označil Čínu za „skutočnú“ a „potenciálne bezprostrednú“ hrozbu a vyzval spojencov v Ázii, aby zvýšili svoje výdavky na obranu, pripomína Jonhap.