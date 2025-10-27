Britského novinára zadržal imigračný úrad za TOTO

WASHINGTON - Americké imigračné úrady v nedeľu zadržali britského novinára a politického komentátora Samiho Hamdiho. Ide o otvoreného kritika izraelskej vojenskej kampane v Pásme Gazy. Píše agentúra DPA.
Hamdiho vízum bolo zrušené a v súčasnosti sa pripravuje jeho deportácia, potvrdila v nedeľu v príspevku na platforme X Tricia McLaughlinová z amerického rezortu vnútornej bezpečnosti. „Tí, ktorí podporujú terorizmus a ohrozujú národnú bezpečnosť Spojených štátov, nebudú môcť v tejto krajine pracovať ani ju navštevovať,“ vyhlásila McLaughlinová.
Bol v Spojených štátoch na prednáškovom turné
Hamdi bol v Spojených štátoch na prednáškovom turné. V nedeľu ráno ho zadržali úradníci Imigračného a colného úradu (ICE) na letisku v San Franciscu, uvádza sa vo vyhlásení Rady pre americko-islamské vzťahy (CAIR).
„Únos prominentného britského moslimského novinára a politického komentátora, ktorý bol na prednáškovom turné v Spojených štátoch, pretože sa odvážil kritizovať genocídu izraelskej vlády, je hrubým porušením slobody prejavu,“ dodala CAIR s tým, že Hamdimu poskytne právnu pomoc. Moslimská rada Británie (MCB) vyzvala vládu Spojeného kráľovstva, aby novinárovi poskytla diplomatickú pomoc. „Sloboda tlače nemôže byť selektívna,“ napísala organizácia v príspevku na X.