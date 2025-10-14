Kmeťo zažije SEN všetkých futbalových fanúšikov: Prekvapenie v Neapole od Jozefa Korbela!

BRATISLAVA - Hudba, šport aj humor – to všetko sa stretlo na krste knihy Igora Kmeťa. Medzi množstvom známych hostí nechýbal ani športový novinár a manažér Jozef Korbel, ktorého s obľúbeným spevákom spája priateľstvo celé desaťročia.
Jozef Korbel je známy športový novinár, ktorý bol sedem rokom aj manažérom Petra Sagana. Viac ako čokoľvek ho ale baví radosť zo života. „Ja vyhľadávam takých ľudí, ktorí majú radosť zo života. Igora poznám už päťdesiat rokov, spoznali sme sa na ihrisku,“ prezradil Korbel s úsmevom. „Každý ho pozná ako speváka, ale on bol obchodník, mal reštaurácie… a v prvom rade futbalista, veľmi kreatívny záložník. Vtedy sa náramne podobal na Maradonu – to bol jeho vzor.“
Okrem futbalu majú spoločnú aj lásku k hudbe. Korbel sa síce označuje za „nespevavca“, no priznáva, že Igorove piesne patria medzi jeho obľúbené. „Ja mám sluch, ale spievať neviem. Zaspievam si pri vínku, ale neviem, kto to počúva. Igorove pesničky mám však veľmi rád,“ smeje sa Korbel. A ako to už býva, vášeň pre futbal sa v tejto partii dedí z generácie na generáciu. A výnimkou nie je zjavne ani Kmeťov najmladší syn Denis. Tu však na známeho hudobníka novinár bonzol zaujímavú pikošku.
