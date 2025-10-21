Americký novinár šokoval v ruskej televízii: Putin si Trumpa pekne vodí za nos! A to nie je všetko

MOSKVA - V ruskej štátnej televízii sa stal z Donalda Trumpa terč posmechu. Podľa amerického novinára Michaela Bohma, ktorý dlhé roky žije v Moskve, ruský prezident Vladimir Putin „s Trumpom výborne manipuluje a vodí si ho za nos“.
Americký novinár v ruskej relácii: „Putin Trumpa dokonale ovláda“
V diskusnej relácii ruského moderátora Romana Babajana padli výroky, ktoré v Spojených štátoch vyvolali rozruch. Americký novinár Michael Bohm, dlhoročný občan Ruska, v priamom prenose vyhlásil, že Putin má na Trumpa mimoriadny vplyv.
„Putin Trumpovi výborne rozumie. Trump však Putinovi nie. Dokáže ho manipulovať a vodí si ho za nos,“ povedal Bohm v ruskej televízii. Babajan sa s úsmevom pridal: „Áno, presne tak.“
Posmešky po telefonáte medzi Trumpom a Putinom
Rozhovor sa odohral krátko po tom, ako ruský a americký prezident minulý týždeň telefonovali. Podľa ruských médií sa počas hovoru dohodli, že sa osobne stretnú v Budapešti – meste, ktoré udržiava s Moskvou úzke vzťahy aj napriek vojne na Ukrajine.
Telefonát zároveň potvrdil, že Ukrajina od Spojených štátov nedostane strely Tomahawk, o ktoré prezident Volodymyr Zelenskyj žiadal. Trump sa mal predtým vyjadriť, že o ich dodávke je už rozhodnuté, no po rozhovore s Putinom zmenil postoj.
„Počul som Trumpa, ako hovorí: ‚My tie Tomahawky potrebujeme pre seba,‘ zatiaľ čo Zelenskyj letel do Washingtonu, aby ich získal,“ ironicky poznamenal Babajan.
„Trump potrebuje len šou,“ tvrdí ruský publicista
Ďalší účastník relácie, novinár a pedagóg Abbas Juma, označil Trumpovo správanie za číru sebaprezentáciu: „Ak sa mu nepodarí nič dohodnúť, tvári sa, že dohoda existuje. Pre neho je podstatné, aby vznikol dojem úspechu. Ak nie dohoda, tak aspoň šou,“ uviedol.
Juma dodal, že Trump potrebuje byť „neustále v centre pozornosti“, aby sa o ňom písalo a fotografovalo – ideálne „z dobrého uhla“. Narážal pritom na známu fotografiu časopisu Time, na ktorú sa Trump sťažoval pre „zlé svetlo a málo vlasov“. „Áno, to naozaj nemá rád,“ dodal Babajan s úsmevom.
Bohm aj Juma patria medzi známe tváre ruských diskusií
Michael Bohm v Rusku žije niekoľko desaťročí a často sa objavuje v štátnych televíziách ako „zahraničný komentátor“. V minulosti vystupoval aj v reláciách Vladimira Solovjova, jedného z hlavných propagandistov Kremľa, píše stránka Novinky.cz. Abbas Juma pôsobil ako novinár a učiteľ žurnalistiky na ruskej univerzite.
Na ich výroky upozornil projekt Russian Media Monitor, ktorý vedie americká novinárka ukrajinského pôvodu Julia Davisová. Davisová, spolupracovníčka denníka The Daily Beast, sleduje ruské médiá a analyzuje ich propagandistické výstupy. Práve pre túto činnosť sa ocitla na sankčnom zozname Ruskej federácie.
Budapešť ako nová scéna
Podľa ruských médií by sa pripravované stretnutie Putina a Trumpa v Budapešti mohlo konať už v nasledujúcich týždňoch. Maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý udržiava priateľské vzťahy s oboma lídrami, má byť jedným z jeho sprostredkovateľov.
Kritici však varujú, že Moskva môže schôdzku využiť na posilnenie svojho vplyvu – a Trumpa naďalej prezentovať ako politika, ktorého si Putin „vodí, ako chce“.