Obrovská potupa: VIDEO Po ICE agentoch v Minneapolise hádzali dildá! 42 zatknutých

MINNEAPOLIS - Mesiac po smrteľnej streľbe agentom imigračného úradu ICE vyšli v Minneapolise do ulíc demonštranti. Spomienkový protest sa rýchlo zmenil na násilnú konfrontáciu, pri ktorej lietali dildá, ľad aj iné predmety.
Spomienka na zastrelenú ženu
V americkom meste Minneapolis sa v sobotu miestneho času konala demonštrácia s názvom „Operation Dildo Blitz“. Protest bol namierený proti ICE a mal pripomenúť smrť Renée Nicole Good.
Tridsaťsedemročnú matku troch detí zastrelil 7. januára agent imigračného úradu, keď sedela vo svojom aute. Strela ju zasiahla cez bočné okno vozidla.
Sporná verzia udalostí
Predstavitelia administratívy prezidenta Donalda Trumpa po incidente tvrdili, že žena sa mala pokúsiť policajta autom zraziť. Túto verziu však miestni politici aj účastníci protestov spochybnili s poukazom na mobilné záznamy očitých svedkov, ktoré kolovali na sociálnych sieťach.
Práve na výročie jej smrti, 7. februára, sa mali demonštranti zhromaždiť pred Whipple Federal Building.
Dildá ako zbrane protestu
Účastníci si na miesto priniesli celé debny sexuálnych hračiek, ktoré prestrkovali cez plot okolo objektu. Časť z nich však začala dildami hádzať nielen po policajtoch, ale aj po okoloidúcich autách.
Podľa vyjadrenia kancelárie šerifa sa situácia vyostrila po tom, čo z davu začali lietať kusy ľadu a došlo aj k poškodzovaniu majetku.
Zranený policajt a desiatky zatknutých
Pri incidente utrpel jeden z policajtov poranenie hlavy, poškodené bolo aj čelné sklo služobného vozidla. Polícia následne vyhlásila zhromaždenie za nezákonné a vyzvala protestujúcich, aby oblasť opustili.
Podľa denníka Star Tribune väčšina demonštrantov výzvu rešpektovala. Približne sto ľudí však podľa úradov zostalo na mieste a vstúpilo do priamej konfrontácie s policajtmi a pomocnými šerifmi.
Americké médiá s odvolaním sa na šerifov úrad informovali o najmenej 42 zadržaných osobách.
Dildá ako symbol odporu
Používanie sex hračiek ako protestného nástroja má v Spojených štátoch dlhšiu tradíciu. Prvýkrát sa objavilo v roku 2015 v Texase, keď štát schválil zákon umožňujúci nosenie strelných zbraní na pôde University of Texas at Austin.
Študenti vtedy zvolili ironickú formu odporu – do batohov si nosili predmety, ktoré boli na univerzitnom kampuse výslovne zakázané. Symbolom sa stali práve dildá.