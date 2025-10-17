Išlo o mafiu? Auto novinára Ranucciho explodovalo v Ríme, prípad sa vyšetruje

RÍM - Autá významného talianskeho investigatívneho novinára Sigfrida Ranucciho a jeho dcéry explodovali v noci na dnes pred jeho domom v Ríme, píše agentúra ANSA. Explózia bola tak silná, že otriasla celou štvrťou a poškodená bola aj susedná budova. Nikto nebol zranený. Talianske úrady začali vyšetrovanie, do ktorého sa zapojili aj orgány zaoberajúce sa bojom proti mafii. Na sociálnych sieťach relácie Report, ktorý Ranucci moderuje, bolo zverejnené video z miesta incidentu zachytávajúce zničené a obhorené autá.
Premiérka Talianska Giorgia Meloniová vyjadrila Ranuccimu plnú podporu a pokus o zastrašenie novinára odsúdila. Ďalej vo svojom vyjadrení uviedla, že sloboda a nezávislosť médií sú nevyhnutnými hodnotami demokracie, ktoré bude aj naďalej brániť. V podobnom duchu sa k incidentu vyslovil aj minister obrany Guido Crosetto na profile talianskeho ministerstva obrany na sociálnej sieti X.
Najznámejší taliansky novinár
Štyridsaťšesťročný Ranucci je podľa agentúry APA jedným z najznámejších talianskych investigatívnych novinárov. Od roku 2017 moderuje v televízii RAI3 prestížnu investigatívnu televíznu reláciu Report. Predtým pracoval ako vojnový a zahraničný spravodajca – informoval okrem iného o vojnách na Balkáne, konfliktoch na Blízkom východe a rôznych prírodných katastrofách. Od roku 2014, keď mu bolo mafiou vyhrážané smrťou, je pod policajnou ochranou, uvádza ANSA.