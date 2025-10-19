Prezident Trump chce meniť tvár hlavného mesta: TOTO má vyrásť vo Washingtone D.C.! Novinárom už predstavil maketu

WASHINGTON – Americký prezident Donald Trump má plány, ktoré by výrazným spôsobom zasiahli do infraštruktúry hlavného mesta USA. Hneď vedľa veľkého pamätníka na počesť prezidenta Lincolna má vyrásť ďalší pamätník, ktorý stojí napríklad aj v Paríži.
Šéf Bieleho domu má v pláne vybudovať v hlavnom meste USA pamätník, ktorý stojí napríklad aj v Paríži. BBC píše, že oproti Lincolnovmu pamätníku vo Washingtone D.C. má vyrásť „Víťazný oblúk“. Pamätník v USA by mal ale niesť iný názov, a síce tzv. "Trumpov oblúk".
Po vzore Paríža
Údajne ide o plánovaný projekt, ktorý financujú podporovatelia prezidenta Donalda Trumpa a postavený by mal byť na 250. výročie vzniku novodobých Spojených štátov. Plány boli zverejnené počas stretnutia v Oválnej pracovni Bieleho domu.
Trump uviedol, že existujú tri verzie oblúku (malý, stredný a veľký). Údajne bude chcieť presadiť projekt najväčšieho. Oficiálny názov má byť "Arc de Trump" ako zjavný odkaz na parížsky Víťazný oblúk (Arc de Triomphe).
Trump, ktorý pred zasadnutím do prezidentského úradu pôsobil ako realitný magnát, má v pláne aj pozlátenú prestavbu Bieleho domu, vydláždenie Ružovej záhrady či výstavby tanečnej sály v hodnote 250 miliónov dolárov.
Oblúk má stáť na mieste pred vchodom do Arlingtonského národného cintorín a v blízkosti Memorial Bridge. "Vždy keď niekto prechádza cez ten krásny most k Lincolnovmu pamätníku, si len pomyslí, že ešte niečo by tu malo byť. Máme preto tri verzie (pamätníka). Tu je maketa," hovorí Trump s malým modelom oblúku v ruke.