Máte veľa izbových rastlín? TOTO musíte pravidelne robiť! Inak vám hrozí nebezpečenstvo

BERLÍN - Čerstvý vzduch neprospieva len nám, ale aj našim rastlinám. Ak však nevetráte pravidelne, množstvo zelene v byte môže zvýšiť vlhkosť natoľko, že sa začne tvoriť pleseň – a tá ohrozuje zdravie ale aj samotné rastliny.
Prečo vetranie potrebujeme počas celého roka
Bez ohľadu na to, či je vonku horúce leto alebo mrazivá zima, vetranie je nevyhnutné. Pravidelná výmena vzduchu podporuje sústredenie, zlepšuje výkon a najmä zabraňuje tvorbe plesní, ktoré vznikajú v stojatom a vlhkom prostredí.
Ako pripomína portál Focus Online, nedostatok čerstvého vzduchu môže mať nepríjemné dôsledky – a pre milovníkov izbových rastlín dokonca nečakané riziká.
Rastliny zlepšujú vzduch, ale aj zvyšujú vlhkosť
Izbové rastliny dokážu zachytávať škodliviny a obohacovať vzduch o kyslík, no zároveň sú významným zdrojom vlhkosti. Až 90 % vody, ktorou ich zalievame, sa totiž odparí cez listy späť do priestoru.
To môže zvýšiť vlhkosť vzduchu v miestnosti o päť percent – a ak k tomu chýba vetranie, vytvára sa ideálne prostredie pre plesne. Tie sa často objavujú najmä tam, kde sú rastliny umiestnené na parapetoch, ktoré sa zvyknú otvárať menej, aby sa rastliny nepoškodili prievanom.
Ako tomu predísť
Ak máte doma väčšie množstvo rastlín, vetranie by sa malo stať každodenným návykom. Odborníci odporúčajú tiež sledovať vlhkosť pomocou vlhkomera – už pri hodnotách nad 60 % hrozí tvorba plesní.
V bytoch so zvýšenou vlhkosťou sa oplatí uprednostniť druhy, ktoré nepotrebujú veľa vody, napríklad kaktusy alebo sukulenty. Tie zvládnu aj suchší vzduch a zároveň nezvyšujú vlhkosť v miestnosti.