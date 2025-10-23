Štvrtok23. október 2025, meniny má Alojzia, zajtra Kvetoslava

Šimečka označil kroky vlády pri podpore Ukrajiny za mätúce

Michal Šimečka
Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRUSEL - Predseda opozičného PS Michal Šimečka vo štvrtok v Bruseli vyhlásil, že dúfa v intenzívnejšiu spoluprácu s Ukrajinou v budúcnosti. Kroky vlády SR, pokiaľ ide o podporu Ukrajiny predovšetkým vo vojenskej oblasti, označil za mätúce. Vládu, naopak, ocenil za to, že napokon podporila prijatie nového balíka protiruských sankcií.

Šimečka vyjadril nesúhlas s názorom vlády, ktorá podľa neho odmieta vojenskú spoluprácu s Ukrajinou v zmysle darovania zbraní a vojenského vybavenia. „Na obchodnej báze však prebieha rozsiahla spolupráca medzi slovenskými spoločnosťami a obranným sektorom, takže slovenské zbrane nakoniec končia na Ukrajine a podporujú jej obranu proti Rusku,“ povedal vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Facebook. Do Bruselu prišiel na stretnutie členov liberálnej frakcie Renew Europe (Obnovme Európu).

Slovensko by malo Ukrajine pomáhať viac, zopakoval Šimečka svoj podľa vlastných slov konzistentný postoj. Považuje za mätúce, že momentálne je spolupráca iba na komerčnom základe. „Lebo, ak môžeme Ukrajine predávať zbrane, prečo jej nemôžeme pomáhať priamo?“ pýtal sa. Naopak, Slovensko by podľa lídra opozície nemalo byť, nie je a ani nebude izolované od spoločného európskeho úsilia podporovať Ukrajinu v jej boji proti agresii Ruska. Dúfa tiež, že Slovensko sa opäť stane konštruktívnym partnerom, čo je podľa neho vôľa väčšiny obyvateľov SR.

„Napriek niektorým mätúcim postojom a stanoviskám vlády Slovensko túži byť v Európe, ktorá je postavená na právnom štáte a demokracii, a chce vo všeobecnosti prejaviť solidaritu s Ukrajinou a postaviť sa ruskej agresii,“ vyhlásil Šimečka.

Šimečka ocenil vládu, že nakoniec podporila prijatie nových sankcií

V Bruseli sa v týchto chvíľach koná aj summit Európskej rady, na ktorom SR zastupuje premiér Robert Fico (Smer-SD). Rokovaniam budú dominovať štyri hlavné témy – vojna na Ukrajine, konkurencieschopnosť bloku, európska obrana a vývoj na Blízkom východe. Pri Ukrajine sa diskusie dotknú aj nového plánu Európskej komisie použiť zmrazené ruské aktíva na financovanie takzvanej reparačnej pôžičky pre Ukrajinu vo výške viac než 140 miliárd eur.

Členské štáty Európskej únie vo štvrtok ráno definitívne prijali 19. balík sankcií proti Rusku za jeho agresiu na Ukrajine. Nový súbor reštriktívnych opatrení okrem iného zahŕňa postupný zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska. Šimečka ocenil vládu SR, že nakoniec podporila prijatie nového súboru protiruských sankcií, a to napriek podľa neho predchádzajúcim „divadlám a hrozbám veta“.

Viac o téme: VládaUkrajinaPodporaMichal Šimečka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

PS chce novelizáciou Zákonníka
PS chce novelizáciou Zákonníka práce zvýšiť ochranu odborárskych predákov
Domáce
Podľa Fica by Európska
Podľa Fica by Európska únia mala podporiť samit Trumpa a Putina v Budapešti
Domáce
FOTO Parlament dal bodku za
Parlament dal bodku za treťou konsolidáciou: Plénum nakoniec SCHVÁLILO zákon roka, matovičovci rozpútali búrku!
Domáce
Gašpar nie je spôsobilý
Gašpar nie je spôsobilý riadiť Slovenskú informačnú službu: Chýba mu odbornosť a sebareflexia, tvrdí Šimečka
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Najnovším trendom podvodov je zneužitie NFC technológie - bezkontaktná platba telefónom
Najnovším trendom podvodov je zneužitie NFC technológie - bezkontaktná platba telefónom
Správy
Divadelná inscenácia Dobré správy v Divadle Jána Palárika
Divadelná inscenácia Dobré správy v Divadle Jána Palárika
Správy
Migaľ bol na mimoriadnej schôdzi pripravený obhajovať agendu IT riešení
Migaľ bol na mimoriadnej schôdzi pripravený obhajovať agendu IT riešení
Správy

Domáce správy

Podchladená a zranená: Žena
Podchladená a zranená: Žena odišla na výlet do lesa, už sa nevrátila! Veľká pátracia akcia mala šťastný koniec
Domáce
Matúš Šutaj Eštok
Podvodníci obrali seniorov v tomto roku o 1,6 milióna eur, uviedol Matúš Šutaj Eštok
Domáce
Andrej Danko
Podľa Danka na postupe Kotlára k novele o hazarde nebola dohoda: No chápem jeho postoj, uviedol
Domáce
Humenné získalo nové zberové vozidlo: Obyvateľom sľubujú lepšie služby a menej porúch
Humenné získalo nové zberové vozidlo: Obyvateľom sľubujú lepšie služby a menej porúch
Humenné

Zahraničné

Šimečka označil kroky vlády
Šimečka označil kroky vlády pri podpore Ukrajiny za mätúce
Zahraničné
Dmitrij Medvedev
Medvedev reaguje: Zrušenie summitu v Budapešti a sankcie proti ruským firmám sú akt vojny
Zahraničné
Bývalý ukrajinský prezident Viktor
Hrozivé proroctvo ukrajinského exprezidenta: Rusko sa rozpadne, je to reálne! TOĽKOTO štátov vznikne
Zahraničné
FOTO Z Moskvy vzlietlo dňa
PODIVNÉ manévre nad Moskvou: Do vzduchu vzlietlo naraz 15 lietadiel! Útek ruskej smotánky, čo sa stalo?
Zahraničné

Prominenti

Brigitte Bardot po VÁŽNEJ
Brigitte Bardot po VÁŽNEJ operácii: Popiera FALOŠNÉ správy o svojej smrti!
Zahraniční prominenti
Adela Vinczeová
Adela o Trochu inak: Bude POKRAČOVAŤ alebo úplne ZMIZNE z televízie? Takáto je realita!
Domáci prominenti
Karol III. počas príhovoru
Kráľ Karol mení históriu: Toto sa stane prvýkrát za 500 rokov!
Zahraniční prominenti
Valérie Zawadská
Šokujúce PRIZNANIE českej herečky: Cigarety FAJČÍ od 4 rokov!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Isfahán – perla Perzie,
Isfahán – perla Perzie, ktorá zatieni polovicu sveta
dromedar.sk
Rodina sa tešila na
Rodina sa tešila na slávny hot dog: Po zahryznutí prišiel ŠOK! Skoro prehltli... TO je žiletka?
Zaujímavosti
Tri tajné prísady, ktoré
Tri tajné prísady, ktoré menia obyčajnú kávu na liek: Odporúča ich lekár z Harvardu! Máte ich doma aj vy?
Zaujímavosti
Svet v ŠOKU: V
Svet v ŠOKU: V DNA jedenástich rodín objavili mimozemské gény! Môže ísť o genetickú inváziu?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Prvá pomoc nie je len pre zdravotníkov: Viete, čo robiť pri bežných úrazoch?
Domáce
Pleťové séra dostali prestížne
Pleťové séra dostali prestížne ocenenia: Tieto patria u žien medzi úplne najobľúbenejšie
plnielanu.sk

Ekonomika

Diaľničiari osadzujú posledné značky: Pozrite sa na dlho očakávanú rýchlostnú cestu krátko pred otvorením! (foto)
Diaľničiari osadzujú posledné značky: Pozrite sa na dlho očakávanú rýchlostnú cestu krátko pred otvorením! (foto)
Zahraniční pracovníci u nás lámu rekordy: Až polovica je z Ukrajiny, Srbska či Indie. Prečo ich potrebujeme?
Zahraniční pracovníci u nás lámu rekordy: Až polovica je z Ukrajiny, Srbska či Indie. Prečo ich potrebujeme?
Koniec špekulantom s PN-kami: Novú dostanete už len so súhlasom posudkového lekára!
Koniec špekulantom s PN-kami: Novú dostanete už len so súhlasom posudkového lekára!
Fico tvrdo kritizuje stopku ruskému plynu: Je to šialený návrh! Pozrite sa, aký plyn kupuje Ukrajina, vyhlásil
Fico tvrdo kritizuje stopku ruskému plynu: Je to šialený návrh! Pozrite sa, aký plyn kupuje Ukrajina, vyhlásil

Šport

Na tenkom ľade: Nemesis Nitry sa volá Žilina, mašinéria Slovana a bezduché Michalovce
Na tenkom ľade: Nemesis Nitry sa volá Žilina, mašinéria Slovana a bezduché Michalovce
Tipsport liga
Najhorší možný scenár sa naplnil: Súperka Petry Vlhovej príde o olympiádu
Najhorší možný scenár sa naplnil: Súperka Petry Vlhovej príde o olympiádu
Lyžovanie
Fantastická Mia Pohánková: Slovenský talent valcuje na prestížnom turnaji
Fantastická Mia Pohánková: Slovenský talent valcuje na prestížnom turnaji
WTA
FOTO Brutálna premena krásnej futbalistky: Dres vymenila za odvážny outfit
FOTO Brutálna premena krásnej futbalistky: Dres vymenila za odvážny outfit
Ženský futbal

Auto-moto

Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Správy

Kariéra a motivácia

Máte pochybnosti o tom, čo sa deje vo vašej práci? Poradíme vám, čo s tým urobiť
Máte pochybnosti o tom, čo sa deje vo vašej práci? Poradíme vám, čo s tým urobiť
Pracovné prostredie
Ste na PN? Pozor, zamestnávatelia vás po novom môžu skontrolovať ešte jednoduchšie!
Ste na PN? Pozor, zamestnávatelia vás po novom môžu skontrolovať ešte jednoduchšie!
Aktuality
Vzdelávanie pred koncom roka vám môže priniesť kariérny náskok
Vzdelávanie pred koncom roka vám môže priniesť kariérny náskok
Kurzy a štúdium
Koľko financií si treba odkladať na Vianoce a darčeky? Praktický návod, ako nezruinovať rozpočet
Koľko financií si treba odkladať na Vianoce a darčeky? Praktický návod, ako nezruinovať rozpočet
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Ako uvariť šošovicu? 5 pravidiel, ktoré by ste si mali zapamätať
Ako uvariť šošovicu? 5 pravidiel, ktoré by ste si mali zapamätať
Rady a tipy
Aká múka na lokše? Trik, ktorý urobí cesto jemné a pružné
Aká múka na lokše? Trik, ktorý urobí cesto jemné a pružné
Rady a tipy

Technológie

Najbrutálnejší kyberútok posledných rokov, ktorý ochromil Jaguar Land Rover, bol poriadne drahý. Takéto finančné straty spôsobil
Najbrutálnejší kyberútok posledných rokov, ktorý ochromil Jaguar Land Rover, bol poriadne drahý. Takéto finančné straty spôsobil
Autá
Nový čip napájaný svetlom dokáže vrátiť slepým ľuďom schopnosť vidieť
Nový čip napájaný svetlom dokáže vrátiť slepým ľuďom schopnosť vidieť
Veda a výskum
Žijeme v zlatej ére sprostosti? Čím viac používaš ChatGPT a ďalšie AI nástroje, tým viac sa takto mení tvoj mozog. Je to ako pandémia
Žijeme v zlatej ére sprostosti? Čím viac používaš ChatGPT a ďalšie AI nástroje, tým viac sa takto mení tvoj mozog. Je to ako pandémia
Veda a výskum
Čistá energia bez odpadu? Francúzsky tokamak sa blíži k „prvej plazme“
Čistá energia bez odpadu? Francúzsky tokamak sa blíži k „prvej plazme“
Technológie

Bývanie

Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu

Pre kutilov

6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
Stavba domu
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Dvor a záhrada
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Recepty
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Speváčka Katy Perry vymenila Orlanda Blooma za bývalého kanadského premiéra: Na najnovších fotografiách aj vášnivé bozky na jachte
Zahraničné celebrity
Speváčka Katy Perry vymenila Orlanda Blooma za bývalého kanadského premiéra: Na najnovších fotografiách aj vášnivé bozky na jachte
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Podchladená a zranená: Žena
Domáce
Podchladená a zranená: Žena odišla na výlet do lesa, už sa nevrátila! Veľká pátracia akcia mala šťastný koniec
Diváci išli pri televízoroch
Domáce
Diváci išli pri televízoroch do popuku: Glück so svojím riešením kriminality napodobnil legendárneho Jána Slotu
Dmitrij Medvedev
Zahraničné
Medvedev reaguje: Zrušenie summitu v Budapešti a sankcie proti ruským firmám sú akt vojny
Bývalý ukrajinský prezident Viktor
Zahraničné
Hrozivé proroctvo ukrajinského exprezidenta: Rusko sa rozpadne, je to reálne! TOĽKOTO štátov vznikne

Ďalšie zo Zoznamu