Sobota25. október 2025, meniny má Aurel, zajtra Demeter

Írsko má novú prezidentku, bude ňou Connollyová: Humphreysová priznala porážku

Ľavicová politička a dlhodobá kritička Európskej únie a Spojených štátov Catherine Connollyová odovzdáva svoj hlas v prezidentských voľbách v írskom Dubline.
Ľavicová politička a dlhodobá kritička Európskej únie a Spojených štátov Catherine Connollyová odovzdáva svoj hlas v prezidentských voľbách v írskom Dubline. (Zdroj: TASR/AP/Brian Lawless/PA)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

DUBLIN - Kandidátka vládnucej centristickej strany Fine Gael na prezidentku Írska Heather Humphreysová v sobotu uznala svoju porážku v piatkových voľbách. Svojej jedinej protikandidátke, ľavicovej političke a kritičke Európskej únie a Spojených štátov Catherine Connollyovej, zablahoželala k tomu, že sa stala „ďalšou prezidentkou Írska“, informuje o tom írsky verejnoprávny telerozhlas RTÉ.

Humphreysová uznala porážku

Humphreysová tak urobila napriek tomu, že sčítanie hlasov ešte nebolo ukončené, predbežné výsledky však naznačovali, že 68-ročná Connollyová smeruje k hladkému víťazstvu. „Chcem sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí ma volili, najmä tým v (grófstvach) Cavan a Monaghan, ktorí ma prišli podporiť v obrovskom počte,“ povedala Humphreysová. „Chcem zablahoželať Catherine k tomu, že sa stala ďalšou prezidentkou Írska. Môžem len povedať, že Catherine bude prezidentkou nás všetkých a bude i mojou prezidentkou,“ dodala.

Funkcia prezidenta je v Írsku prevažne reprezentatívna – hlava štátu zastupuje krajinu v zahraničí, menuje premiéra alebo podpisuje zákony prijaté parlamentom.

Nespokojnosť voličov a nízka účasť

Tohtoročné voľby hlavy štátu charakterizuje bezprecedentný počet neplatných hlasov a nízka účasť voličov. Íri tým podľa odborníkov chceli dať najavo svoju nespokojnosť s tým, že si mohli vybrať iba z dvoch kandidátok. Tretím kandidátom bol pôvodne bývalý tréner írskeho rugby Jim Gavin, ktorého nominovala ďalšia vládnuca strana Fianna Fáil. Ten však začiatkom októbra kandidatúru stiahol pre finančný škandál, no jeho meno na kandidátkach zostalo.

Connollyová sa tak stane desiatou hlavou Írska a treťou ženou v tejto funkcii. Nahradí 84-ročného Michaela Higginsa, ktorý je prezidentom od roku 2011 a tretíkrát už nemohol kandidovať. V minulosti pôsobila ako klinická psychologička a právnička. Prvýkrát bola zvolená do parlamentu v roku 2016 a v rokoch 2020 - 2024 bola podpredsedníčkou jeho dolnej komory.

Viac o téme: VoľbyÍrskoCatherine ConnollyováHeather Humphreysová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Šimečka označil kroky vlády
Šimečka označil kroky vlády pri podpore Ukrajiny za mätúce
Zahraničné
Pred hotelom s migrantmi
Pred hotelom s migrantmi vypukli násilné protesty: Polícia zatkla 6 ľudí
Zahraničné
Juraj Blanár
Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie: Musí však splniť a dodržať stanovené podmienky a pravidlá
Domáce
Slovensko a ďalších 18
Slovensko a ďalších 18 krajín Európskej únie žiadajú Brusel o umožnenie návratu Afgancov bez povolenia na pobyt
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nová Huculská magistrála ponúka 290 km jazdeckých turistických trás
Nová Huculská magistrála ponúka 290 km jazdeckých turistických trás
Správy
Životom skúšaná Katka V siedmom nebi: Osud ju pripravil o manžela a potom... To nemôže byť pravda!
Životom skúšaná Katka V siedmom nebi: Osud ju pripravil o manžela a potom... To nemôže byť pravda!
Prominenti
Tréner HK Slovan Duslo Šaľa Peter Pčola po prehre v šlágri MOL ligy s Dunajskou Stredou
Tréner HK Slovan Duslo Šaľa Peter Pčola po prehre v šlágri MOL ligy s Dunajskou Stredou
Zoznam TV

Domáce správy

Po dvoch rokoch je
Po dvoch rokoch je SR zdevastovaná s vysokými deficitmi hospodárenia, uviedol Matovič
Domáce
Kuriózny výjazd záchranárov: V
Kuriózny výjazd záchranárov: V malej chatrči, bordeli a mimo cesty! TOTO zistili po príchode na miesto činu
Domáce
V bratislavských potravinách došlo
V bratislavských potravinách došlo k fyzickému útoku: Muža obvinili
Domáce
V Trebišove začali veľkú rekonštrukciu budovy súdu – nový vzhľad už v lete 2026
V Trebišove začali veľkú rekonštrukciu budovy súdu – nový vzhľad už v lete 2026
Košice

Zahraničné

Ľavicová politička a dlhodobá
Írsko má novú prezidentku, bude ňou Connollyová: Humphreysová priznala porážku
Zahraničné
Americký minister zahraničných vecí
Americký minister Rubio pozostalým prisľúbil návrat zosnulých izraelských rukojemníkov
Zahraničné
Jadrová elektráreň Gundremmingen.
V Nemecku odpálili chladiace veže odstavenej jadrovej elektrárne Gundremmingen
Zahraničné
Generálny tajomník OSN António
Krajiny OSN podpísali Dohovor proti počítačovej kriminalite
Zahraničné

Prominenti

Krst nového albumu Richarda
Vidíte tam podobu? Syn našej hudobnej legendy má len 13, no už cibrí svoj talent: Čo podedil?
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Hilary Duff v SLZÁCH:
Hilary Duff v SLZÁCH: Celú KÁVU si vyliala do luxusnej kabelky za tisíce!
Zahraniční prominenti
Bratislavské módne dni. Na
Belohorcová po nevere Hájka: Tento muž stál po jej boku! Prebudil v nej to, čo nedokázal ani Vlasta
Domáci prominenti
Krst knihy Jozefa Banáša
Rodinný krst novej knihy Jozefa Banáša: Moderovala dcéra Adela a krstila... Prečo práve táto žena?!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Amanda Goff
Chcela byť dokonalá blondínka: Nepomohla ani šiesta operácia pŕs! Realita ju tvrdo prefackala, hanba a pohŕdavé pohľady
Zaujímavosti
Nový zázrak na chudnutie
Nový zázrak na chudnutie valcuje sociálne siete: Porazí aj slávny liek na chudnutie! Čo na to lekári?
Zaujímavosti
Takto vyzerá skutočná Afrika:
Takto vyzerá skutočná Afrika: V národných parkoch uvidíte slony, gorily aj veľkú migráciu
dromedar.sk
FOTO Má ženské telo, ale
Lekári jej v detstve zatajili šokujúcu pravdu: Narodila sa ako dievča, ale mala mužské chromozómy: Ľudia onemeli!
Zaujímavosti

Dobré správy

Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Prvá pomoc nie je len pre zdravotníkov: Viete, čo robiť pri bežných úrazoch?
Domáce

Ekonomika

Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom? (kvíz)
Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom? (kvíz)
Miliardári sa pripravujú na koniec sveta: Prečo si stavajú luxusné bunkre?
Miliardári sa pripravujú na koniec sveta: Prečo si stavajú luxusné bunkre?
Slovensko dostalo prvé vysvedčenie po rozpočte: Čo hovorí na vládnu konsolidáciu ratingová agentúra S&P?
Slovensko dostalo prvé vysvedčenie po rozpočte: Čo hovorí na vládnu konsolidáciu ratingová agentúra S&P?
Colníci odhalili ďalšiu tajnú fabriku na cigarety: Škody za milióny eur, sedem zadržaných Ukrajincov! (foto)
Colníci odhalili ďalšiu tajnú fabriku na cigarety: Škody za milióny eur, sedem zadržaných Ukrajincov! (foto)

Šport

VIDEO Svetový pohár v Söldene odštartoval: Obrovské prekvapenia na prvom a druhom mieste!
VIDEO Svetový pohár v Söldene odštartoval: Obrovské prekvapenia na prvom a druhom mieste!
Lyžovanie
Svoju misiu zvládol na jednotku: Guľa sa teší z majstrovského titulu, sníva o double
Svoju misiu zvládol na jednotku: Guľa sa teší z majstrovského titulu, sníva o double
Slováci v zahraničí
MFK Zemplín Michalovce – DAC 1904 Dunajská Streda: Online prenos z 12. kola Niké ligy
MFK Zemplín Michalovce – DAC 1904 Dunajská Streda: Online prenos z 12. kola Niké ligy
Niké liga
MŠK Žilina – MFK Skalica: Online prenos z 12. kola Niké ligy
MŠK Žilina – MFK Skalica: Online prenos z 12. kola Niké ligy
Niké liga

Auto-moto

Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ako je na tom vaša reziliencia: Dokážete zvládať psychický nátlak? Varovné signály, pri ktorých by ste mali spozornieť
Ako je na tom vaša reziliencia: Dokážete zvládať psychický nátlak? Varovné signály, pri ktorých by ste mali spozornieť
Motivácia a inšpirácia
Zisti ako myslíš: Aký typ inteligencie ťa najlepšie vystihuje?
Zisti ako myslíš: Aký typ inteligencie ťa najlepšie vystihuje?
Motivácia a produktivita
Nezabudnite na zmenu času! Ako dokáže extra hodinka spôsobiť chaos v organizme
Nezabudnite na zmenu času! Ako dokáže extra hodinka spôsobiť chaos v organizme
Motivácia a inšpirácia
Máte pochybnosti o tom, čo sa deje vo vašej práci? Poradíme vám, čo s tým urobiť
Máte pochybnosti o tom, čo sa deje vo vašej práci? Poradíme vám, čo s tým urobiť
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Halloweenska tekvica z lístkového cesta s prekvapením vo vnútri
Halloweenska tekvica z lístkového cesta s prekvapením vo vnútri
Chuťovky
Ako upiecť gaštany v rúre, aby prevoňali kuchyňu arómou jesene
Ako upiecť gaštany v rúre, aby prevoňali kuchyňu arómou jesene
Rady a tipy

Technológie

Tvoja Wi-Fi ťa dokáže sledovať až s desivou presnosťou. „Hrozí nám totálna strata súkromia,“ hovoria vedci
Tvoja Wi-Fi ťa dokáže sledovať až s desivou presnosťou. „Hrozí nám totálna strata súkromia,“ hovoria vedci
Bezpečnosť
X-BAT je autonómna stealth stíhačka, ktorá naháňa strach: Američania ju popisujú ako „svätý grál“
X-BAT je autonómna stealth stíhačka, ktorá naháňa strach: Američania ju popisujú ako „svätý grál“
Armádne technológie
Trump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na nás
Trump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na nás
Správy
Microsoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcie
Microsoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcie
Windows

Bývanie

Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche

Pre kutilov

Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Recepty
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Recepty
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
Stavba domu
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Daní muži potrebujú vo vzťahu slobodu, inak sa dusia: Ak na nich partnerka príliš tlačí, radšej odídu
Partnerské vzťahy
Daní muži potrebujú vo vzťahu slobodu, inak sa dusia: Ak na nich partnerka príliš tlačí, radšej odídu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kuriózny výjazd záchranárov: V
Domáce
Kuriózny výjazd záchranárov: V malej chatrči, bordeli a mimo cesty! TOTO zistili po príchode na miesto činu
Grilovačka sa zmenila na
Zahraničné
Grilovačka sa zmenila na HOROR! David polial ženu benzínom a zapálil: Dostal výnimočný trest
Rozbroje pre zákon o
Domáce
Rozbroje pre zákon o hazarde pokračujú: Danko sa obracia na Pellegriniho! Chce, aby dal koaličnej zmene STOPKU
Mäso
Zahraničné
Potravinový škandál v Poľsku: Po celej krajine sťahujú z pultov mäso! Ľudí vyzývajú, aby ho nejedli

Ďalšie zo Zoznamu