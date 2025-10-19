Nedeľa19. október 2025, meniny má Kristián, zajtra Vendelín

Miloš Zeman ostáva po štvrtkovej operácii hospitalizovaný: Ruší pracovný program

TASR

PRAHA - Bývalý prezident ČR Miloš Zeman (81) ostáva po štvrtkovej operácii hnisavého abscesu na chrbte hospitalizovaný z dôvodu nutnosti pravidelných preväzov rany a sterilného liečebného prostredia. Na nadchádzajúci týždeň preto zrušil svoj plánovaný program, píšu webové portály iDnes a Blesk.

„Exprezident Miloš Zeman zostáva po štvrtkovej operácii abscesu na chrbte hospitalizovaný v nemocnici. A to z dôvodov pravidelných preväzov operovanej rany a sterilného prostredia pre liečbu. Jeho manželka Ivana Zemanová ho denne navštevuje a ďakuje za všetky podporné odkazy. Pracovný program na budúci týždeň má Miloš Zeman zrušený,“ uviedol riaditeľ Nakladatelství Olympia a Zemanov blízky spolupracovník Luboš Procházka.

Český exprezident telefonicky Procházku informoval, že z nemocnice sleduje médiá, predovšetkým povolebné vyjednávanie, a zaujímal sa aj o aktuálnu situáciu na knižnom trhu. Pokiaľ to exprezidentovi zdravie dovolí, v novembri sa plánuje zúčastniť na stretnutí autorov Procházkovho vydavateľstva. Zeman vo štvrtok podstúpil v Prahe akútnu operáciu hnisavého abscesu na chrbte. Jeho manželka Ivana (60) pre portál Blesk uviedla, že zákrok „dopadol dobre“. Bývalú hlavu štátu trápili problémy s chrbtom niekoľko dní.

Portál Blesk napísal, že Zemanovi sa absces mohol vytvoriť po tom, ako niekoľko dní pred voľbami do Poslaneckej snemovne ČR prekonal bronchitídu, na ktorú užíval silné antibiotiká. Zeman počas desiatich rokoch vo funkcii prezidenta skončil v nemocnici niekoľkokrát. Vo veľmi vážnom stave bol po parlamentných voľbách pred štyrmi rokmi, keď v pražskej nemocnici strávil 48 dní. Vlani absolvoval operáciu kvôli nedokrvenej nohe spôsobenú krvnou zrazeninou a v nemocnici strávil 20 dní.

