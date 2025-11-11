Utorok11. november 2025, meniny má Martin, Maroš, zajtra Svätopluk, Jonáš

DOJATÁ dcéra Zemana, do nemocnice mu volala priamo zo Španielska! A to NEBOLO všetko: POZRITE, na tú návštevu!

Exprezident ČR Miloš Zeman Zobraziť galériu (2)
Exprezident ČR Miloš Zeman (Zdroj: TASR/Marko Erd)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

PRAHA – Bývalý prezident Českej republiky prežíva jedno z najťažších období. Len minulý týždeň sa jeho zdravotný stav zhoršil natoľko, že musel podstúpiť operáciu. Tá dopadla našťastie dobre a teraz čaká bývalú hlavu ČR obdobie zotavovania. Dlhé chvíle na lôžku v nemocnici mu spríjemnili hneď dve blízke osoby.

Počas minulého týždňa sa českými webmi začali šíriť správy, že Miloš Zeman musel byť prevezený do Fakultnej nemocnice v Motole (Praha). Exprezident ČR podstúpil v stredu 12. novembra operáciu hrubého čreva. Teraz ho čaká dlhšie obdobie zotavovania. Ako píše Blesk, dlhé chvíle na lôžku mu spríjemnili nielen dcéra, ale aj pôvabná návšteva. 

Dcéra Katka 

Bývalá hlava ČR dostala najprv telefonát od dcéry Katky, ktorá žije a pracuje v španielsku. Podľa informácii českého webu sa o zdravotný stav otca zaujíma každý deň. V pravidelnom kontakte je aj so svojou mamou. Aj keď s i s dcérou prehodili len zopár slov, spravilo mu to veľkú radosť.

"Verím, že čoskoro opäť príde do Lán a strávime spolu nejaký čas," povedal Zeman o svojom domove v okrese Kladno.  

Exprezident ČR Miloš Zeman s dcérou Kateřinou
Zobraziť galériu (2)
Exprezident ČR Miloš Zeman s dcérou Kateřinou  (Zdroj: X/Poslední skaut)

Druhým príjemným prekvapením bola návšteva Alex Mynárovej. O tej exprezident pred doktormi zavtipkoval, že jej nehovorí inak ako "krásna Alex". Mynárová je česká moderátorka a majiteľka mäodnej značky Alex by Gianni. Spoločne s manželom Vratislavem, ktorý pôsobil ako šéf prezidentskej kancelárie, patria k Zemanovým najbližším priateľom, píše Super.cz.

Manželka Ivana prišla na novom aute 

Za Milošom Zemanom zavítala aj manželka Ivana (60). Do nemocnice prišla na svojom novom aute, ktoré dostala od neho k jubileu. "Baví ju to, jazdí opatrne. Len nemá rada, keď sa dvíha hmla. Teraz cez týždeň tak bohužiaľ bolo," prezradil exprezident. 

Miloš Zeman podstúpil operáciu, pri ktorej mu špecialisti odstránili nález v hrubom čreve. Podľa ich vyjadrení bol našťastie nezhubný. Bývalý prezident je v súčasnosti pod drobnohľadom lekárov. "Miloš je po zákroku, ktorý sa týkal tráviaceho traktu. Dôležité je, že všetko prebehlo bez komplikácií. Teraz je v stabilizovanom stave, cíti sa dobre," uviedla po operácii manželka Iva

Viac o téme: Návšteva Hrubé črevoPrahaČRMiloš ZemanKateřina ZemanováIvana ZemanováOperáciaFakultná nemocnica MolotovAlex Mynárová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zeman má opäť zdravotné
Zeman má opäť zdravotné problémy: V pražskej nemocnici podstúpil operáciu, jeho stav je stabilizovaný
Zahraničné
Miloš Zeman
Zemanova prezidentská kancelária sa mala dopustiť viacerých pochybení
Zahraničné
So Zemanom je zle-nedobre:
So Zemanom je zle-nedobre: Ďalšia hospitalizácia za krátku dobu, už prehovorí aj rodina!
Zahraničné
Bývalý český prezident Miloš
Bývalého českého prezidenta Zemana po akútnej operácii prepustili z nemocnice
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran: Chceme, aby si deti prostredníctvom tejto školy zachovali vzťah s Ukrajinou a nezabudli aj na jazyk
Veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran: Chceme, aby si deti prostredníctvom tejto školy zachovali vzťah s Ukrajinou a nezabudli aj na jazyk
Správy
Slovenská basketbalistka Terézia Páleníková pred kvalifikačným zápasom s Poľskom
Slovenská basketbalistka Terézia Páleníková pred kvalifikačným zápasom s Poľskom
Zoznam TV
Kampaň Mierime vysoko: Slovenský basketbal by sa mal dostať viac do povedomia ľudí
Kampaň Mierime vysoko: Slovenský basketbal by sa mal dostať viac do povedomia ľudí
Zoznam TV

Domáce správy

FOTO Pozor na cestách! Meteorológovia
Pozor na cestách! Meteorológovia hlásia hustú hmlu s dohľadnosťou do 50 metrov
Domáce
Živnostníkov čakajú kruté časy:
Živnostníkov čakajú kruté časy: Úplné nové pravidlá platenia odvodov! Štát skasíruje aj tých, ktorí doteraz neplatili
Domáce
Rebríček najväčších platiteľov daní
Rebríček najväčších platiteľov daní a odvodov na Slovensku: TOP firmy odviedli štátu vyše 7 miliárd eur!
Domáce
Polícia v Kežmarku obvinila muža: Opitý jazdil na cudzej štvorkolke, skončil v cele
Polícia v Kežmarku obvinila muža: Opitý jazdil na cudzej štvorkolke, skončil v cele
Kežmarok

Zahraničné

Pohroma u našich susedov:
Pohroma u našich susedov: Horor za hranicami, vtáčia chrípka prepukla naplno, tisíce zvierat putuje na smrť!
Zahraničné
Krutá zima sa blíži:
Krutá zima sa blíži: OSN varuje pred nedostatkom humanitárnej pomoci pre utečencov
Zahraničné
Ruská vláda ide proti
Ruská vláda ide proti svetu! Nový zákon má zablokovať verdikty medzinárodných súdov
Zahraničné
Michail Chodorkovskij
Desivá predpoveď Putinovho úhlavného nepriateľa: Varovanie Európe! TOTO nás čaká ďalších 10 rokov
Zahraničné

Prominenti

Údajná Beckhamova milenka sa
Údajná Beckhamova milenka sa vyzliekla: NAHÉ FOTO zo sauny!
Zahraniční prominenti
Vilma Cibulková
Cibulková po psychickom KOLAPSE: V televízii dostala PADÁKA!
Domáci prominenti
Šóošová otvorene o KONCI
Šóošová otvorene o KONCI v Teleráne: Bolo to ako TOXICKÝ VZŤAH!
Domáci prominenti
Calista Flockhart
Takto si Ally McBealovú asi nepamätáte: Vyzerá ako lacná...
Osobnosti

Zaujímavosti

Zabudnite na zubára: Nový
Zabudnite na zubára: Nový gél obnoví vaše zuby bez bolesti a vŕtania! Revolúcia v zubnej medicíne
Zaujímavosti
Tajomstvo úspechu v práci?
Tajomstvo úspechu v práci? MILOVANIE ráno dokáže viac než káva: Zlepšuje náladu, výkon a dokonca zvyšuje PLATY!
Zaujímavosti
Odborník radí: Nevážte sa,
Odborník radí: Nevážte sa, merajte si obvod tejto časti tela
vysetrenie.sk
FOTO Chlapec a mačka s
Chlapca šikanovali pre jeho tvár: FOTO Teraz má mačku, ktorá vyzerá presne ako on! POZRITE, ako sa podobajú
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce

Ekonomika

Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?
Inflácia a zima preveria vašu peňaženku: 5 vecí, ktoré si skontrolujte skôr, než sa poriadne ochladí
Inflácia a zima preveria vašu peňaženku: 5 vecí, ktoré si skontrolujte skôr, než sa poriadne ochladí
Tatranský tiger skolaboval: Analytici varujú, že ak sa rýchlo nespamätáme, zostaneme na chvoste Európy!
Tatranský tiger skolaboval: Analytici varujú, že ak sa rýchlo nespamätáme, zostaneme na chvoste Európy!

Šport

VIDEO Nemec strelil prvý gól v tejto sezóne, päť sekúnd pred koncom poslal duel do predĺženia
VIDEO Nemec strelil prvý gól v tejto sezóne, päť sekúnd pred koncom poslal duel do predĺženia
Zostrihy NHL
VIDEO Chára sa dočkal zaslúženej pocty: Slovenského velikána uviedli do Hokejovej siene slávy
VIDEO Chára sa dočkal zaslúženej pocty: Slovenského velikána uviedli do Hokejovej siene slávy
NHL
Hokejový svet zostal v šoku: Brankár (†26) Philadelphie prišiel o život pri tragickej autonehode
Hokejový svet zostal v šoku: Brankár (†26) Philadelphie prišiel o život pri tragickej autonehode
NHL
Fantastická správa z Nórska: Slováci v kľúčovom boji spečatili postup do Milána!
Fantastická správa z Nórska: Slováci v kľúčovom boji spečatili postup do Milána!
Parašport

Auto-moto

Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Motivácia a inšpirácia
Tichá kariérna revolúcia: Ako rastie trend „quiet thriving“ namiesto „quiet quitting“
Tichá kariérna revolúcia: Ako rastie trend „quiet thriving“ namiesto „quiet quitting“
Prostredie práce
Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Práca a voľný čas

Varenie a recepty

Vianočný indiáni - nepečené vianočné cukrovinky
Vianočný indiáni - nepečené vianočné cukrovinky
Zbierka 9 najlepších receptov na vianočné oriešky pre Popolušku
Zbierka 9 najlepších receptov na vianočné oriešky pre Popolušku
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Rady a tipy
Studený kurací šalát: Recept na výborné vianočné predjedlo
Studený kurací šalát: Recept na výborné vianočné predjedlo
Predjedlá

Technológie

Pozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne nový
Pozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne nový
Apple
Kvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobné
Kvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobné
Umelá inteligencia
Netflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsť
Netflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsť
Filmy a seriály
Niektoré funkcie tvojho telefónu potichu vybíjajú batériu. Väčšinu z nich pritom vôbec nepotrebuješ
Niektoré funkcie tvojho telefónu potichu vybíjajú batériu. Väčšinu z nich pritom vôbec nepotrebuješ
Návody

Bývanie

Sprchový kút bude skoro ako nový! Triky expertov na upratovanie, ako si poradiť aj s hrubými nánosmi a znečistenými škárami
Sprchový kút bude skoro ako nový! Triky expertov na upratovanie, ako si poradiť aj s hrubými nánosmi a znečistenými škárami
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?

Pre kutilov

Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

V Dunaji vznikli naozaj krásne priateľstvá: Títo herci našli vďaka seriálu svoje spriaznené duše
Slovenské celebrity
V Dunaji vznikli naozaj krásne priateľstvá: Títo herci našli vďaka seriálu svoje spriaznené duše
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pohroma u našich susedov:
Zahraničné
Pohroma u našich susedov: Horor za hranicami, vtáčia chrípka prepukla naplno, tisíce zvierat putuje na smrť!
Živnostníkov čakajú kruté časy:
Domáce
Živnostníkov čakajú kruté časy: Úplné nové pravidlá platenia odvodov! Štát skasíruje aj tých, ktorí doteraz neplatili
Rebríček najväčších platiteľov daní
Domáce
Rebríček najväčších platiteľov daní a odvodov na Slovensku: TOP firmy odviedli štátu vyše 7 miliárd eur!
Michail Chodorkovskij
Zahraničné
Desivá predpoveď Putinovho úhlavného nepriateľa: Varovanie Európe! TOTO nás čaká ďalších 10 rokov

Ďalšie zo Zoznamu