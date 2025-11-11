DOJATÁ dcéra Zemana, do nemocnice mu volala priamo zo Španielska! A to NEBOLO všetko: POZRITE, na tú návštevu!

PRAHA – Bývalý prezident Českej republiky prežíva jedno z najťažších období. Len minulý týždeň sa jeho zdravotný stav zhoršil natoľko, že musel podstúpiť operáciu. Tá dopadla našťastie dobre a teraz čaká bývalú hlavu ČR obdobie zotavovania. Dlhé chvíle na lôžku v nemocnici mu spríjemnili hneď dve blízke osoby.
Počas minulého týždňa sa českými webmi začali šíriť správy, že Miloš Zeman musel byť prevezený do Fakultnej nemocnice v Motole (Praha). Exprezident ČR podstúpil v stredu 12. novembra operáciu hrubého čreva. Teraz ho čaká dlhšie obdobie zotavovania. Ako píše Blesk, dlhé chvíle na lôžku mu spríjemnili nielen dcéra, ale aj pôvabná návšteva.
Dcéra Katka
Bývalá hlava ČR dostala najprv telefonát od dcéry Katky, ktorá žije a pracuje v španielsku. Podľa informácii českého webu sa o zdravotný stav otca zaujíma každý deň. V pravidelnom kontakte je aj so svojou mamou. Aj keď s i s dcérou prehodili len zopár slov, spravilo mu to veľkú radosť.
"Verím, že čoskoro opäť príde do Lán a strávime spolu nejaký čas," povedal Zeman o svojom domove v okrese Kladno.
Druhým príjemným prekvapením bola návšteva Alex Mynárovej. O tej exprezident pred doktormi zavtipkoval, že jej nehovorí inak ako "krásna Alex". Mynárová je česká moderátorka a majiteľka mäodnej značky Alex by Gianni. Spoločne s manželom Vratislavem, ktorý pôsobil ako šéf prezidentskej kancelárie, patria k Zemanovým najbližším priateľom, píše Super.cz.
Manželka Ivana prišla na novom aute
Za Milošom Zemanom zavítala aj manželka Ivana (60). Do nemocnice prišla na svojom novom aute, ktoré dostala od neho k jubileu. "Baví ju to, jazdí opatrne. Len nemá rada, keď sa dvíha hmla. Teraz cez týždeň tak bohužiaľ bolo," prezradil exprezident.
Miloš Zeman podstúpil operáciu, pri ktorej mu špecialisti odstránili nález v hrubom čreve. Podľa ich vyjadrení bol našťastie nezhubný. Bývalý prezident je v súčasnosti pod drobnohľadom lekárov. "Miloš je po zákroku, ktorý sa týkal tráviaceho traktu. Dôležité je, že všetko prebehlo bez komplikácií. Teraz je v stabilizovanom stave, cíti sa dobre," uviedla po operácii manželka Iva