Trumpov exporadca Bolton odmietol obvinenie z uchovávania utajovaných informácií

John Bolton
John Bolton (Zdroj: TASR/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)
TASR

WASHINGTON - Bývalý poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť John Bolton v piatok odmietol obvinenia z nezákonného uchovávania a prenášania utajovaných informácií o národnej bezpečnosti. S odvolaním sa na americké médiá o tom v piatok informovala agentúra AFP.

Tento 76-ročný veterán americkej diplomacie predstúpil v piatok pred federálny súd v Greenbelte v americkom štáte Maryland a vyhlásil sa za nevinného v 18 bodoch obžaloby týkajúcich sa odovzdávania a uchovávania utajovaných informácií, uviedli televízie CNN a ABC. Ak bude Bolton súdom uznaný za vinného, hrozí mu až desať rokov väzenia za každý bod obvinenia, uviedla agentúra Reuters.

Bolton sa stal tretím Trumpovým kritikom, ktorého za posledné týždne obvinili. Už v prvých reakciách odmietol, že by sa dopustil akéhokoľvek protiprávneho konania. Podľa neho je obvinenie súčasťou Trumpovho „úsilia zastrašiť“ svojich oponentov. Trump však pred časom deklaroval, že o vznesení obvinenia voči Boltonovi vopred nevedel. Označil ho ale za „zlého človeka“. „Myslím si, že je to zlý človek. Tak to proste je,“ uviedol americký prezident. Prvá Trumpova vláda sa neúspešne pokúsila zabrániť aj vydaniu Boltonovej knihy, o ktorej tvrdila, že obsahuje utajované informácie.

S Trumpom sa dostával do konfliktu v otázkach zahraničnej politiky

Ako poradca pre národnú bezpečnosť pôsobil Bolton počas prvej Trumpovej administratívy v rokoch 2018 až 2019. S prezidentom sa vtedy dostával do konfliktu v otázkach Iránu, Afganistanu a Severnej Kórey. Po odchode z Bieleho domu sa stal Trumpovým veľkým kritikom: v televíznych diskusiách sa pravidelne vyjadruje k zahraničnej politike prezidenta a jeho krokom v otázkach národnej bezpečnosti. Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v auguste v prehľadal Boltonov dom v Marylande i kanceláriu vo Washingtone v rámci vyšetrovania neoprávneného nakladania s utajovanými dokumentmi, ktoré si mohol ponechať z obdobia, keď pôsobil vo vláde.

Podľa ministerstva spravodlivosti Bolton počas svojho pôsobenia vo funkcii Trumpovho poradcu zdieľal viac než tisíc stránok zápiskov, ktoré obsahovali informácie klasifikované ako prísne tajné. Na odosielanie týchto informácií údajne používal svoje osobné e-mailové účty a rôzne aplikácie, pričom niektoré z nich boli neskôr vystavené hekerským útokom. V prvý deň po svojom návrate do Bieleho domu Trump odobral bezpečnostné previerky viac ako štyrom desiatkam bývalých predstaviteľov spravodajských služieb vrátane Boltona, pripomína AP.

Viac o téme: Obvinenie USADonald TrumpJohn BoltonUtajované informácie
