Lukašenko chrlí síru: Pohrozil USA! Ak dodáte tomahawky Ukrajine, stane sa čosi strašné

MINSK - Bieloruský vodca Alexandr Lukašenko tvrdí, že ak Spojené štáty poskytnú Ukrajine rakety Tomahawk, svet sa priblíži k jadrovej katastrofe. Reagoval tak na špekulácie o možnom rozhodnutí Washingtonu, ktoré má prerokovať prezident Donald Trump so svojím ukrajinským partnerom Volodymyrom Zelenským.
Lukašenkovo varovanie: „Tomahawky prinesú jadrovú vojnu“
Bieloruská štátna agentúra Belta priniesla vyjadrenie Alexandra Lukašenka, podľa ktorého by dodávka amerických striel s plochou dráhou letu Ukrajine vyvolala jadrový konflikt. „Žiadne tomahawky situáciu nevyriešia. Naopak, posunú nás až k jadrovej vojne,“ vyhlásil Lukašenko.
Podľa neho si to najlepšie uvedomuje americký prezident Donald Trump, ktorý podľa jeho slov „neponáhľa s odovzdaním tejto smrtiacej zbrane a povolením úderov hlboko na územie Ruska, ako s tým počíta prezident Zelenskyj“.
Ruskí spojenci hrozia a varujú
Lukašenko tak rozšíril rad ruských a bieloruských predstaviteľov, ktorí Spojené štáty varujú pred dodávkami tomahawkov. Ruský prezident Vladimir Putin už skôr pohrozil, že takéto rozhodnutie by „zničilo vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom“. Podobne sa vyjadril aj bývalý prezident Dmitrij Medvedev, podľa ktorého by zbraň „priniesla zlý koniec pre všetkých“.
V ruskej štátnej televízii Rossija 1 šiel ešte ďalej poslanec Dumy Alexej Žuravljov, keď vyhlásil, že ak Ukrajina tomahawky dostane, Rusko by mohlo odpovedať úderom na poľskú základňu v meste Rzeszów.
Prečo sa Moskva obáva tomahawkov
Tomahawky patria medzi najznámejšie americké strely s plochou dráhou letu a podľa ich typu dokážu zasiahnuť cieľ až do vzdialenosti 2 500 kilometrov. Pre Rusko by to znamenalo, že ukrajinská armáda by mohla ohroziť množstvo strategických cieľov hlboko na jeho území – od vojenských centier až po zásobovacie trasy.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o tieto zbrane prejavil záujem už viackrát. Prezident Donald Trump potvrdil, že rozhodnutie o dodávkach už prijal, no predtým chce od Kyjeva získať ešte niekoľko odpovedí. Tie by mal Zelenskyj poskytnúť osobne počas piatkového stretnutia v Bielom dome.
Otázky o množstve a využití
Nie je však jasné, koľko týchto striel by Spojené štáty mohli Ukrajine reálne odovzdať a či by ich Kyjev dokázal sám efektívne použiť. Podľa Stacie Pettyjohnovej, riaditeľky obranného programu v think-tanku Center for a New American Security, by USA mohli poskytnúť len 20 až 50 kusov. „Také množstvo podľa mňa zásadne neovplyvní priebeh vojny,“ uviedla pre denník The Financial Times.