Dronový útok zasiahol kanceláriu prokuratúry v Tijuane na hraniciach s USA

TIJUANA - Mexické úrady v stredu uviedli, že prokuratúru v meste Tijuana na hraniciach s USA zasiahol dronový útok, pričom však nemenovali podozrivých. Píše agentúra AFP.
Generálna prokurátorka mexického štátu Baja California Maria Elena Andradeová novinárom povedala, že útočili tri drony naložené výbušninami. Útok si nevyžiadal žiadne obete. Podľa Andradeovej drony zhodili improvizované výbušné zariadenia obsahujúce klince a kusy kovu a ich výbuchy poškodili niekoľko vozidiel zaparkovaných pred prokuratúrou. Americký konzulát v Tijuane už skôr hlásil výbuchy a požiadal svojich občanov, aby sa v oblasti nezdržiavali.
Pohraničná Tijuana je dôležitým hraničným priechodom
Pohraničná Tijuana je dôležitým hraničným priechodom medzi Mexikom a Spojenými štátmi a kľúčovým centrom pre cezhraničný obchod s drogami. V júni mexické úrady objavili tunel v Tijuane vedúci do USA. V septembri útočníci hádzali zápalné fľaše na vozidlá pri prokuratúrach v Tijuane a Ensenade, ďalšom meste v štáte Baja California. Minulý týždeň bol zastrelený prokurátor v Playas de Rosarito južne od Tijuany.
Zločinecké organizácie v Mexiku čoraz častejšie používajú drony pri útokoch proti konkurenčným skupinám alebo úradom. Podľa amerického think-tanku InSight Crime používa mocný kartel Jalisco Nueva Generación výbušné drony minimálne od roku 2020.