Odsúdený slovák podal ústavnú sťažnosť: České súdy ho právoplatne odsúdili za pokus o vraždu

PRAHA - Slovák Daniel Madarász podal ústavnú sťažnosť voči svojmu trestu. České súdy ho právoplatne odsúdili za pokus o vraždu, keď v septembri 2023 zhodil z hradieb Špilberka v Brne nemeckého turistu. Vo štvrtok to uviedla stanica ČT24. V súčasnosti si vo väzení odpykáva 10,5-ročný trest, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Incident sa stal v septembri 2023 počas Madarászovej rozlúčky so slobodou v Brne. So skupinou kamarátov sa prechádzali v areáli hradu Špilberk, kde sa stretli s nemeckým turistom, ktorý sedel na hradbách a telefonoval. Opitý Madarász s ním chcel nadviazať kontakt, ale cudzinec nemal záujem a ukazoval mu, že práve telefonuje.
Slovák odsúdený na 10,5 roka väzenia
Na to Slovák anglicky povedal, že ho zabije a následne doňho strčil. Nemec pri páde z asi šesťmetrovej výšky utrpel viacero vážnych zranení. Skupina potom v oslavách ďalej pokračovala, až kým po Madarásza ráno neprišla polícia a skončil vo väzbe.
O prípade v apríli 2024 rozhodoval Krajský súd v Brne, ktorý mužovi vymeral 10,5-ročný trest väzenia. Proti tomuto verdiktu sa však Slovák odvolal a prípad preto v máji tohto roka posudzoval Najvyšší súd ČR. Jeho žiadosti ale nevyhovel a výšku trestu mu potvrdil.