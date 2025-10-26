Šialená bilancia: V Rakúsku chytili zlodeja REKORDÉRA! Ako mohol 42-ročný Slovák toto zvládnuť za štyri mesiace

VIEDEŇ - Rakúska polícia zadržala 42-ročného Slováka, ktorý je podozrivý zo série až 105 krádeží a vlámaní naprieč Burgenlandom, Dolným Rakúskom a Viedňou. Podľa vyšetrovateľov konal kvôli dlhom a drogovej závislosti.
Vlna vlámaní naprieč viacerými okresmi
Kriminalisti z oddelenia v Neusiedl am See odhalili mimoriadne rozsiahlu sériu trestných činov. Podozrivý Slovák mal medzi 4. aprílom a 16. júlom 2025 vykrádať byty, pivnice, obchody, kontajnery i zaparkované autá v celom východnom Rakúsku.
Podľa správy krajinského policajného riaditeľstva Burgenland sa skutky odohrali vo viacerých okresoch – v Neusiedl am See (14), Eisenstadte a okolí (37), Mattersburgu (8), Oberwarte (4) a ďalších 41 miestach v Dolnom Rakúsku. Jedno z vlámaní sa stalo aj vo Viedni, píše Kurier.
Podozrivého zadržali pri pokuse o krádež
Zlodejovu sériu ukončil až neúspešný pokus o vlámanie v okrese Bruck an der Leitha 16. júla 2025. Polícia ho na mieste zadržala a previezla do väzby v Korneuburgu. Následne si prípad prevzali kriminalisti z Neusiedlu, ktorí začali spájať jednotlivé prípady.
Podľa zistení vyšetrovania sa páchateľ pohyboval po Rakúsku v prenajatých autách zo Slovenska. Po každej lúpeži sa vracal cez hranice, kde odcudzené veci okamžite predával.
Motívom bola závislosť a finančné problémy
Počas výsluchu muž priznal, že konal kvôli finančným ťažkostiam spôsobeným drogovou závislosťou. Vyšetrovatelia mu pripisujú škodu v celkovej výške približne 150-tisíc eur, z čoho 48-tisíc eur predstavuje poškodenie majetku.
Polícia dokázala jednotlivé skutky spojiť pomocou analýzy mobilných dát, videozáznamov a DNA stôp. Muž sa momentálne nachádza vo väzbe v justičnom zariadení Eisenstadt.
Medzinárodný rozmer prípadu
Rakúske úrady nevylučujú, že vyšetrovanie bude rozšírené aj o prípady na Slovensku, kde mohol podozrivý obchodovať s ukradnutým tovarom. Prípad je zatiaľ jedným z najrozsiahlejších sérií majetkovej kriminality, ktorú rakúska polícia v posledných rokoch odhalila.