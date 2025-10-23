V ubytovni v Česku našli mŕtveho Slováka: Podozrivého prepustili! Muža vraj nikto nezavraždil

PLZEŇ - Polícia v Plzni prešetrila smrť 61-ročného Slováka, ktorého našli ležať bez známok života pred ubytovňou v časti Malesice. Spočiatku išlo o prípad podozrivý z vraždy – no pitva ukázala, že cudzie zavinenie sa nepotvrdilo.
Zadržaný muž je na slobode
Pôvodne dramaticky vyzerajúci prípad sa odohral v utorok, keď hliadka objavila telo muža pred jednou z miestnych ubytovní. Na mieste všetko nasvedčovalo tomu, že mohol zomrieť násilnou smrťou. Kriminalisti preto zaistili jedného podozrivého a začali prípad vyšetrovať ako vraždu.
Vo štvrtok však prišiel zásadný obrat. Policajná hovorkyňa Dagmar Mifková oznámila, že súdna pitva nepreukázala žiadne známky cudzieho zavinenia. „Výsledky ukázali, že muž nemusel zomrieť násilnou smrťou,“ uviedla podľa portálu Novinky.cz.
Na základe týchto zistení bol zadržaný muž prepustený zo zadržania, potvrdila polícia.
Kriminalisti preverujú viac verzií
Podľa informácií českých médií išlo o Slováka, ktorý žil v ubytovni pre robotníkov v plzenskej časti Malesice. Policajná hliadka ho našla ležať bezvládne pred budovou.
„Vyšetrovateľov zaujíma niekoľko možných scenárov, vrátane tej verzie, že si zranenia mohol spôsobiť sám,“ doplnila Mifková.
Prípad zatiaľ nie je uzavretý – vyšetrovanie pokračuje, no podľa všetkého už nejde o vraždu.