Desivý prípad otriasol Francúzskom: Imigrantka znásilnila a zavraždila Lolu (†12)! Príšerné detaily činu

PARÍŽ: V Paríži sa začal proces s Dahbiou Benkired, imigrantkou z Alžírska obžalovanou z brutálneho znásilnenia a vraždy 12-ročnej Loly Daviet. Po čine dievčatko ukryla do kufra a prechádzala sa s ním po meste. Na súde zverejnili desivé video zachytávajúce ju niekoľko hodín po vražde.
Zmiznutie, ktoré sa skončilo hrôzou
Tragédia sa odohrala 14. októbra 2022. Dvanásťročná Lola Daviet zmizla len pár metrov od svojho domu, keď sa vracala zo školy. Keď sa nevrátila, jej matka okamžite zalarmovala políciu a spustila sa rozsiahla pátracia akcia. Krátko nato parížsku verejnosť zaplavili prosby o pomoc pri hľadaní dievčatka, píše Le Parisien.
O niekoľko hodín neskôr prišiel otrasný objav – bezdomovec našiel na pri kontajneri kufor, v ktorom sa nachádzalo zmrzačené telo Loly. Dievča malo takmer odseknutú hlavu, ruky a nohy zviazané páskou a ústa zalepené lepiacou páskou.
Obvinená Dahbia Benkired
Vyšetrovanie priviedlo políciu k vtedy 24-ročnej Dahbii Benkired, nelegálne žijúcej Alžírčanke vo Francúzsku. Podľa prokuratúry Lolu vylákala do bytu svojej sestry – neďaleko dievčenského domova – kde ju prinútila osprchovať sa, následne ju znásilnila, mučila a zabila.
Pri výsluchu na fotografiách zavraždenej neprejavila žiadnu ľútosť. „Nerobí to na mňa dojem. Ja som tiež bola znásilnená a videla som zomierať svojich rodičov,“ mala povedať vyšetrovateľom.
Video, ktoré šokovalo súd
Počas prvého pojednávania 17. októbra súd zverejnil videozáznam z bezpečnostnej kamery, na ktorom je Benkired zachytená niekoľko hodín po čine v jednom z parížskych barov.
Na záberoch sedí pri stole s mužom, vedľa seba má dva kufre – jeden pri sebe, druhý na podlahe. Podľa denníka Le Parisien bolo vidieť, ako mierne poodklopila veko a ukázala jeho obsah mužovi sediacemu oproti. Ten sa po krátkom pohľade okamžite postavil a odišiel. Podľa prokuratúry sa v kufri nachádzalo telo Loly Daviet.
Brutálne detaily z obžaloby
V obžalobe prokuratúra uvádza, že Benkired dievča prinútila k sexuálnemu aktu, následne ho porezala nožnicami a nožom, zviazala mu ruky, zalepila ústa páskou a nechala ho udusiť sa.
Podľa svedectiev všetko začalo tým, že matka Loly odmietla Benkired vydať kľúč od budovy. Žena totiž žila v krajine bez platného víza a hrozilo jej vyhostenie.
Slzy v súdnej sieni
Na súde sa premietali fotografie z miesta činu. Rodina Loly musela z miestnosti odísť v slzách. Obžalovaná sa napokon rozplakala a povedala: „To, čo som urobila, bolo hrozné. Veľmi to ľutujem.“
Za znásilnenie a vraždu jej hrozí doživotné väzenie. Proces potrvá do 24. októbra.