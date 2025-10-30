Podvod ohromných rozmerov: 49-ročný Slovák si veselo predával cudzie jachty, škoda presiahla 3 milióny eur!

BRNO - Česká kriminálna scéna ožila ďalším prípadom, ktorým sa musel zaoberať jeden z krajských súdov, pričom nelichotivú stránku tvorí to, že ide o 49-ročného Slováka. Ten rozpredával jachty v cudzom vlastníctve.
Prípad z Krajského súdu v Brne bližšie analyzoval portál iDnes.cz. Za všetko môže 29-ročný Slovák menom Igor Krajčovič, ktorý podľa obžaloby predával námorné jachty bez toho, aby mu patrili. Krajčovič sa ocitol v pozornosti štátnych orgánov po tom, ako sa tieto jachty pokúšal predávať, a to dokonca opakovane. Škoda je teda vysoká a presiahla sumu 82 miliónov českých korún, čo predstavuje asi 3,2 milióna eur.
Mužovi slovenského pôvodu teraz hrozí až 10 rokov za mrežami. Ten však vinu odmieta. Skutok mal tkvieť v tom, že Krajčovič v rokoch 2017 až 2018 ako konateľ spoločnosti opakovane uzatváral zmluvy na predaj námorných jácht. Išlo o päť jácht a aj menšie člny. Prípad zaznamenal až desať poškodených subjektov, vrátane niekoľkých úverových spoločností.
Slovák Igor Krajčovič si na niektoré z jácht zobral úver, pričom tvrdil, že je ich majiteľom. Úverový podvody tvoria škodu 32 miliónov korún, pričom ide o podvody až za 50 miliónov korún. To však nie je všetko, pretože 49-ročný Igor Krajčovič čelí podobným súdnym pojednávaniam aj na Slovensku.
"Opakovane predával námorné jachty, zaťažoval ich zástavnými právami alebo inými právami a poškodeným tieto skutočnosti zamlčiaval. V podstate išlo o opakované predaje a opakované zástavy toho istého majetku bez vedomia poškodených," uviedol na súde v Brne žalobca.
Slovák sa cíti byť nevinný
Výnimkami neboli ani falšované listiny, aby kupcov uistil v tom, že sa stali novými majiteľmi lodí. Napriek tomu Krajčovič cíti svoju nevinu. Celú schému údajných podvodov na súde vysvetľoval bezmála hodinu. Chyba sa podľa neho stala aj v tom, že niektoré lode boli dodané neskoro a on sa to snažil len administratívne zachraňovať. V problémoch bola aj jeho firma, ktorá mala nedostatok peňazí.
"Nikdy som nemal v úmysle niekoho poškodiť, aby som z niekoho vylákal peniaze a potom mu niečo nevrátil," povedal Krajčovič na súde. Pokračovanie jednotlivých pojednávaní je už naplánované na november.