Podvod ohromných rozmerov: 49-ročný Slovák si veselo predával cudzie jachty, škoda presiahla 3 milióny eur!

Ilustračné foto
BRNO - Česká kriminálna scéna ožila ďalším prípadom, ktorým sa musel zaoberať jeden z krajských súdov, pričom nelichotivú stránku tvorí to, že ide o 49-ročného Slováka. Ten rozpredával jachty v cudzom vlastníctve.

Prípad z Krajského súdu v Brne bližšie analyzoval portál iDnes.cz. Za všetko môže 29-ročný Slovák menom Igor Krajčovič, ktorý podľa obžaloby predával námorné jachty bez toho, aby mu patrili. Krajčovič sa ocitol v pozornosti štátnych orgánov po tom, ako sa tieto jachty pokúšal predávať, a to dokonca opakovane. Škoda je teda vysoká a presiahla sumu 82 miliónov českých korún, čo predstavuje asi 3,2 milióna eur.

Ilustračné foto

Mužovi slovenského pôvodu teraz hrozí až 10 rokov za mrežami. Ten však vinu odmieta. Skutok mal tkvieť v tom, že Krajčovič v rokoch 2017 až 2018 ako konateľ spoločnosti opakovane uzatváral zmluvy na predaj námorných jácht. Išlo o päť jácht a aj menšie člny. Prípad zaznamenal až desať poškodených subjektov, vrátane niekoľkých úverových spoločností.

Slovák Igor Krajčovič si na niektoré z jácht zobral úver, pričom tvrdil, že je ich majiteľom. Úverový podvody tvoria škodu 32 miliónov korún, pričom ide o podvody až za 50 miliónov korún. To však nie je všetko, pretože 49-ročný Igor Krajčovič čelí podobným súdnym pojednávaniam aj na Slovensku.

Ilustračné foto.

"Opakovane predával námorné jachty, zaťažoval ich zástavnými právami alebo inými právami a poškodeným tieto skutočnosti zamlčiaval. V podstate išlo o opakované predaje a opakované zástavy toho istého majetku bez vedomia poškodených," uviedol na súde v Brne žalobca.

Slovák sa cíti byť nevinný

Výnimkami neboli ani falšované listiny, aby kupcov uistil v tom, že sa stali novými majiteľmi lodí. Napriek tomu Krajčovič cíti svoju nevinu. Celú schému údajných podvodov na súde vysvetľoval bezmála hodinu. Chyba sa podľa neho stala aj v tom, že niektoré lode boli dodané neskoro a on sa to snažil len administratívne zachraňovať. V problémoch bola aj jeho firma, ktorá mala nedostatok peňazí.

"Nikdy som nemal v úmysle niekoho poškodiť, aby som z niekoho vylákal peniaze a potom mu niečo nevrátil," povedal Krajčovič na súde. Pokračovanie jednotlivých pojednávaní je už naplánované na november.

