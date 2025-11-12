Hľadali ju ako nezvestnú: SLOVENKA v Nemecku napadla policajtov! Potom vyšlo najavo čosi strašné

ROSENHEIM - V nemeckom Rosenheime sa skončila nočná dráma so 17-ročnou Slovenkou, ktorá cestovala načierno vo vlaku z Viedne. Počas policajnej kontroly sa správala agresívne, napadla policajtov a nakoniec ju museli previezť do psychiatrickej kliniky v Mníchove.
Cesta z Viedne, ktorá skončila na stanici
Incident sa odohral v noci z pondelka na utorok, keď sprievodca vo vlaku smerujúcom z Viedne odhalil mladé dievča bez cestovného lístka. Privolaní príslušníci Spolkovej polície ju zadržali po príchode do bavorského mesta Rosenheim, píšu miestne médiá.
Podľa polície sa 17-ročná Slovenka nevedela preukázať žiadnym dokladom a odmietala spolupracovať. Z tohto dôvodu ju policajti odviedli na služobňu, aby zistili jej totožnosť. Tam sa situácia prudko vyhrotila.
Záchvat agresivity na policajnej stanici
V priestoroch stanice začala dievčina podľa policajnej správy nadávať, pľuvať a následne aj fyzicky útočiť na zasahujúcich policajtov. Úrady ju obvinili z viacerých trestných činov – vrátane útoku na verejného činiteľa, odporu pri výkone služby, ublíženia na zdraví, urážky a tiež z podvodu za jazdu bez lístka.
Policajti sa snažili situáciu upokojiť, no dievča sa stále správalo nekontrolovane. Až po privolaní lekára sa podarilo zistiť, že jej správanie môže súvisieť s vážnym psychickým rozrušením.
Z nezvestnej tínedžerky pacientka pod vplyvom drog
Počas preverovania odtlačkov prstov sa ukázalo, že mladistvá je evidovaná ako nezvestná osoba zo Slovenska – zmizla približne pred týždňom. Lekár nariadil okamžité psychiatrické vyšetrenie a diagnostikoval aj „ohrozenie seba i okolia“.
Dievča preto eskortovali do špecializovanej psychiatrickej kliniky pre mládež v Mníchove. Tam testy preukázali, že bola pod vplyvom kokaínu.
Podľa nemeckej polície je dievčina momentálne v starostlivosti lekárov a slovenské úrady boli o prípade upovedomené.