Šokujúci pohľad! Ženu (42) držali pod zámkom 27 rokov: Susedia ju naposledy videli v roku 1997

VARŠAVA - Prípad, ktorý otriasol verejnosťou. V poľskom meste Świętochłowice bola 42-ročná žena zavretá vo svojej detskej izbe až 27 rokov. Jej rodičia okoliu hovorili, že sa stratila. Ženu našli po tom, čo suseda zavolala políciu, pretože z bytu počula hlasný krik. V bytu ju našli polícia a odviedli z tadiaľ záchranári.
Poľská polícia vo Świętochłowiciach začala prípravné konanie vo veci možného týrania 42-ročnej ženy, ktorá podľa svojich slov neopustila rodinný byt 27 rokov. Podľa denníka Fakt pani Mirella zo Świętochłowíc neopustila svoj domov odkedy mala 15 rokov.
Susedia zavolali policajnú hliadku kvôli hlasnému krikou, ktorý počuli z bytu za stenou. Podľa policajného komuniké otvorila dvere staršia žena a informovala, že sa pohádala s manželom. Muž však v byte nebol. Z izby vyšla 42-ročná žena - pani Mirella. Policajti nepotvrdili, že by v byte prebiehala domáca hádka. Mirella vyšla z izby po vlastných silách a policajtom povedala, že všetko je v poriadku, uviedla hovorkyňa polície. Policajti si však u Mirelly všimli opuch nôh a ťažkosti s pohybom. Preto privolali záchrannú službu a záchranári sa rozhodli previezť ju do nemocnice na ďalšie vyšetrenia. Po hospitalizácii v nemocnici sa vrátila späť k rodičom.
Keď zdravotníci neskôr Mirellu z bytu odvádzali, bol to vraj šokujúci pohľad. "Vyzerala ako stará žena. Úplne zanedbaná. Na nohách mala hlboké rany," popísala suseda Lujza. Zranenia nôh podľa lekárov zasahovali až ku kosti. "Spomínam si na ňu z detstva. Bolo to normálne a zdravé dieťa. Behala po dvore, liezla na stromy a nikdy nemala žiadne problémy. Bola to jednoducho zdravé dievča," povedala Luiza.
Pacientka potvrdila, že približne 20 rokov neopustila byt, povedal Paweł Nowicki z Vojvodského záchranného systému v Katoviciach. Keď vyšla na schodisko, sama uviedla, že netušila, ako po rekonštrukcii vyzerá, pretože tam 20 rokov nebola, dodal.
Žena bola dva mesiace v nemocnici
Po policajnom zásahu bola žena dva mesiace v nemocnici. Suseda Luiza a jej dve kamarátky Laura a Aleksandra sa nebohej Mirelle rozhodli pomôcť. "Asi dva mesiace sme ju navštevovali v nemocnici," povedala Aleksandra. Pre Mirellu založila zbierku. Chce jej dlhodobo pomáhať s postavením sa na vlastné nohy. "Jej rodičia ju jednoducho chceli mať pod kontrolou. A nejako sa im podarilo dcéru uväzniť," pokračovala. Po prepustení z nemocnice sa Mirella vrátila k rodičom.
Žena, ktorá by vo svojom veku mala mať už roky pracovných skúseností, v rámci systému oficiálne vôbec neexistuje. Nemá poistenie, nie je vedená ako nezamestnaná a nemá žiadne peniaze. "Nevieme, čo sa v jej izbe tých 27 rokov dialo. Možno má Štokholmský syndróm. Jedno je však jasné, musí sa vrátiť do spoločnosti," uzavrela Laura.
Prípadu sa venuje polícia aj sociálka
Podľa polície však predbežné zistenia nepotvrdzujú správy o tom, že by žena mala byť 27 rokov zadržiavaná v byte rodičov proti svojej vôli. Polícia Mirellu už vypočula. Informácie sa stále overujú a zozbierané dôkazy sú postupované prokuratúre v Chorzówe, ktorá dozoruje konanie. Polícia vedie prípravné konanie pod dozorom prokuratúry v Chorzówe. Anna Hryniak zdôrazňuje, že v tejej veci nikto nepodal oficiálne oznámenie - ani poškodená, ani susedia, ani záchranná služba či nemocnica. Nikto v tejto veci nedostal obvinenie.
Polícia informovala Centrum sociálnej pomoci vo Świętochłowiciach. Jeho riaditeľka Monika Szpoczek ubezpečila, že sociálni pracovníci pracujú s rodinou a poskytujú komplexnú, emocionálnu a organizačnú podporu. "V tejto chvíli by som nevynášala súdy, pretože poznáme príliš málo faktov," dodala. Mirella doteraz nevyužívala služby centra sociálnej pomoci. "Pracovníci sú v procese vybavovania všetkých formalit pre túto pani, okrem iného treba vybaviť aj občiansky preukaz," dodala riaditeľka Szpoczek.