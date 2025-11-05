HROZIVÝ nález v Nitre: V jednom z bytov objavili pod zemou ľudské kosti

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
NITRA - V nitrianske bytovke došlo k mimoriadne znepokojujúcemu objavu, ktorý zastavil prebiehajúce stavebné práce. Robotníci vykonávajúci rekonštrukciu v jednom z bytov narazili v utorok (4. 11.) na ľudské kosti.
O udalosti informujú noviny.sk. Desivý nález sa udial počas výkopových prác, keď stavebníci objavili ľudské pozostatky v jednom z bytov. Uložené boli v relatívne malej hĺbke - kosti boli zakopané približne 40 centimetrov pod zemou v jednom z bytov.
Pracovníci okamžite reagovali a bezodkladne informovali príslušné orgány o svojom náleze. Ľudské kosti boli následne zabezpečené a prevzaté odborníkmi na ďalšie skúmanie.