ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli štvormesačné dieťa v žalostnom stave do nemocnice: Matku vzali do väzby

BRATISLAVA - Trnavskí kriminalisti riešia šokujúci prípad týrania štvormesačného dieťaťa, ktorý nie je pre citlivé povahy. Dievčatko s vážnymi zraneniami priviezli rodičia do bratislavskej nemocnice, kde lekári okamžite kontaktovali políciu. Obaja rodičia sú obvinení zo zločinu týrania, matka skončila vo väzbe.
Vyšetrovatelia z Trnavy sa zaoberajú mimoriadne závažným prípadom týrania dojčaťa. Obeťou sa stalo len štvormesačné dievčatko, podozriví sú rodičia dieťaťa. O prípade informovala TV Markíza.
Dieťa bolo prevezené záchrannou službou na detské urgentné príjmové oddelenie v hlavnom meste spolu s matkou a otcom. Dieťa trpelo dehydratáciou, malo zlomenú hornú končatinu, vážne poškodený mozog a preliačinu na hrudníku. Zdravotnícky personál musel pristúpiť k okamžitému operačnému zákroku. "Dieťa je naďalej hospitalizované v ústave detských chorôb. Dostáva kompletnú intenzívnu zdravotnú starostlivosť. Viac informácií k jeho stavu nemôžeme poskytnúť," uviedla Dana Kamenická z Národného ústavu detských chorôb.
Polícia zadržala rodičov
Lekári v tejto súvislosti okamžite kontaktovali políciu. Chceli, aby okolnosti prípadu dôkladne prešetrili príslušné orgány činné v trestnom konaní. Polícia následne zadržala oboch rodičov štvormesačného dieťaťa a po výsluchu ich umiestnila do policajnej cely. Vyšetrovateľ podal na súd návrh na ich väzobné stíhanie.
Okresný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie proti 19-ročnej žene a 21-ročnému mužovi, ktorí sú rodičmi poškodeného dieťaťa. Podľa informácií TV Markízy to kvalifikovali ako zločin týrania dieťaťa a zverenej osoby. Ako uviedla krajská policajná hovorkyňa v Trnave Veronika Dachová, otca po niekoľkých hodinách strávených v cele prepustili na slobodu. Jeho trestné stíhanie bude prebiehať bez väzby. Prokuratúra však v prípade matky požadovala väzobné stíhanie.
Matka skončila vo väzbe
Hovorca Krajskej prokuratúry v Trnave Mojmír Huna objasnil, že na matku maloletej bol podaný okresnému súdu v Galante návrh na vzatie do väzby. Dôvodom je riziko pokračovania v trestnej činnosti, pre ktorú jej bolo vznesené obvinenie. Obvinenú ženu priviedla na súdne pojednávanie policajná eskorta.
Po hodinovom konaní sudkyňa rozhodla o umiestnení ženy do väzby. Podľa informácií TV Markízy sa pred vyšetrovateľom priznala, že zranenia svojej dcére spôsobila ona sama. Údajne trpela popôrodnými depresiami a súčasne mala problémy so závislosťou od alkoholu. V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody až na pätnásť rokov.