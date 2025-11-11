Utorok11. november 2025, meniny má Martin, Maroš, zajtra Svätopluk, Jonáš

ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli štvormesačné dieťa v žalostnom stave do nemocnice: Matku vzali do väzby

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Trnavskí kriminalisti riešia šokujúci prípad týrania štvormesačného dieťaťa, ktorý nie je pre citlivé povahy. Dievčatko s vážnymi zraneniami priviezli rodičia do bratislavskej nemocnice, kde lekári okamžite kontaktovali políciu. Obaja rodičia sú obvinení zo zločinu týrania, matka skončila vo väzbe.

Vyšetrovatelia z Trnavy sa zaoberajú mimoriadne závažným prípadom týrania dojčaťa. Obeťou sa stalo len štvormesačné dievčatko, podozriví sú rodičia dieťaťa. O prípade informovala TV Markíza.

Otrasný prípad z Galanty: Otec týral vlastné bábätko, stíhajú ho na slobode Prečítajte si tiež

Otrasný prípad z Galanty: Otec týral vlastné bábätko, stíhajú ho na slobode

Dieťa bolo prevezené záchrannou službou na detské urgentné príjmové oddelenie v hlavnom meste spolu s matkou a otcom. Dieťa trpelo dehydratáciou, malo zlomenú hornú končatinu, vážne poškodený mozog a preliačinu na hrudníku. Zdravotnícky personál musel pristúpiť k okamžitému operačnému zákroku. "Dieťa je naďalej hospitalizované v ústave detských chorôb. Dostáva kompletnú intenzívnu zdravotnú starostlivosť. Viac informácií k jeho stavu nemôžeme poskytnúť," uviedla Dana Kamenická z Národného ústavu detských chorôb.

Polícia zadržala rodičov

Lekári v tejto súvislosti okamžite kontaktovali políciu. Chceli, aby okolnosti prípadu dôkladne prešetrili príslušné orgány činné v trestnom konaní. Polícia následne zadržala oboch rodičov štvormesačného dieťaťa a po výsluchu ich umiestnila do policajnej cely. Vyšetrovateľ podal na súd návrh na ich väzobné stíhanie.

Okresný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie proti 19-ročnej žene a 21-ročnému mužovi, ktorí sú rodičmi poškodeného dieťaťa. Podľa informácií TV Markízy to kvalifikovali ako zločin týrania dieťaťa a zverenej osoby. Ako uviedla krajská policajná hovorkyňa v Trnave Veronika Dachová, otca po niekoľkých hodinách strávených v cele prepustili na slobodu. Jeho trestné stíhanie bude prebiehať bez väzby. Prokuratúra však v prípade matky požadovala väzobné stíhanie.

Matka skončila vo väzbe

Hovorca Krajskej prokuratúry v Trnave Mojmír Huna objasnil, že na matku maloletej bol podaný okresnému súdu v Galante návrh na vzatie do väzby. Dôvodom je riziko pokračovania v trestnej činnosti, pre ktorú jej bolo vznesené obvinenie. Obvinenú ženu priviedla na súdne pojednávanie policajná eskorta.

Po hodinovom konaní sudkyňa rozhodla o umiestnení ženy do väzby. Podľa informácií TV Markízy sa pred vyšetrovateľom priznala, že zranenia svojej dcére spôsobila ona sama. Údajne trpela popôrodnými depresiami a súčasne mala problémy so závislosťou od alkoholu. V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody až na pätnásť rokov.

Viac o téme: Týranie dieťaťaPopôrodná depresiaNárodný ústav detských chorôb
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Otrasný prípad z Galanty:
Otrasný prípad z Galanty: Otec týral vlastné bábätko, stíhajú ho na slobode
Domáce
Národný ústav detských chorôb
Vraj má len teplotu, objavili podlatiny a staršie zlomeniny: Niekoľkomesačné dievčatko bojuje o život! Rodičov zadržali
Domáce
Ilustračné foto
OTRASNÝ prípad z Trnavského kraja: Rodičia týrali bábätko, skončilo v nemocnici! Polícia dvojicu obvinila
Domáce
Šokujúci pohľad! Ženu (42)
Šokujúci pohľad! Ženu (42) držali pod zámkom 27 rokov: Susedia ju naposledy videli v roku 1997
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran: Chceme, aby si deti prostredníctvom tejto školy zachovali vzťah s Ukrajinou a nezabudli aj na jazyk
Veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran: Chceme, aby si deti prostredníctvom tejto školy zachovali vzťah s Ukrajinou a nezabudli aj na jazyk
Správy
Slovenská basketbalistka Terézia Páleníková pred kvalifikačným zápasom s Poľskom
Slovenská basketbalistka Terézia Páleníková pred kvalifikačným zápasom s Poľskom
Zoznam TV
Kampaň Mierime vysoko: Slovenský basketbal by sa mal dostať viac do povedomia ľudí
Kampaň Mierime vysoko: Slovenský basketbal by sa mal dostať viac do povedomia ľudí
Zoznam TV

Domáce správy

Zlodeji bicyklov vyčíňali v
Zlodeji bicyklov vyčíňali v Petržalke! Polícia pátra po podozrivých a žiada verejnosť o pomoc
Domáce
ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli
ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli štvormesačné dieťa v žalostnom stave do nemocnice: Matku vzali do väzby
Domáce
FOTO AKTUÁLNE V Senici vypukol
AKTUÁLNE V Senici vypukol požiar v jednom z bytových domov! Obyvateľov paneláka evakuovali do bezpečia
Domáce
Večerný beh Nitrou 2025: Centrum Nitry zaplnia stovky bežcov všetkých generácií
Večerný beh Nitrou 2025: Centrum Nitry zaplnia stovky bežcov všetkých generácií
Nitra

Zahraničné

Auto letelo niekoľko metrov.
Šokujúce zábery: Vodič auta vyletel zo zákruty! VIDEO Letel desiatky metrov ponad schody
Zahraničné
Donald Trump
Belgickí populisti založili stranu TRUMP: Názvom aj ideológiou sa inšpirovali Donaldom Trumpom
Zahraničné
Pohroma u našich susedov:
Pohroma u našich susedov: Horor za hranicami, vtáčia chrípka prepukla naplno, tisíce zvierat putuje na smrť!
Zahraničné
Krutá zima sa blíži:
Krutá zima sa blíži: OSN varuje pred nedostatkom humanitárnej pomoci pre utečencov
Zahraničné

Prominenti

Andrea Verešová si užíva
Verešová pritvrdila: Odvážne FOTO na predaj... Aha, koľko ľudí si ich platí!
Domáci prominenti
Pápež Lev XIV.
Nezvyčajné želanie pápeža: Stretnutie s hollywoodskymi hviezdami!
Zahraniční prominenti
Údajná Beckhamova milenka sa
Údajná Beckhamova milenka sa vyzliekla: NAHÉ FOTO zo sauny!
Zahraniční prominenti
Vilma Cibulková
Cibulková po psychickom KOLAPSE: V televízii dostala PADÁKA!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nejde len o dekoráciu!
Nejde len o dekoráciu! Odborníčka prezradila, prečo je TEKVICA výživový POKLAD, ktorý mení zdravie aj spánok
Zaujímavosti
Zabudnite na zubára: Nový
Zabudnite na zubára: Nový gél obnoví vaše zuby bez bolesti a vŕtania! Revolúcia v zubnej medicíne
Zaujímavosti
Tajomstvo úspechu v práci?
Tajomstvo úspechu v práci? MILOVANIE ráno dokáže viac než káva: Zlepšuje náladu, výkon a dokonca zvyšuje PLATY!
Zaujímavosti
Odborník radí: Nevážte sa,
Odborník radí: Nevážte sa, merajte si obvod tejto časti tela
vysetrenie.sk

Dobré správy

Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce

Ekonomika

Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?
Inflácia a zima preveria vašu peňaženku: 5 vecí, ktoré si skontrolujte skôr, než sa poriadne ochladí
Inflácia a zima preveria vašu peňaženku: 5 vecí, ktoré si skontrolujte skôr, než sa poriadne ochladí

Šport

VIDEO Chára počas uvedenia do Hokejovej siene slávy dojal najbližších: Nádherný odkaz manželke
VIDEO Chára počas uvedenia do Hokejovej siene slávy dojal najbližších: Nádherný odkaz manželke
NHL
VIDEO Nemec strelil prvý gól v tejto sezóne, päť sekúnd pred koncom poslal duel do predĺženia
VIDEO Nemec strelil prvý gól v tejto sezóne, päť sekúnd pred koncom poslal duel do predĺženia
Zostrihy NHL
VIDEO Chára sa dočkal zaslúženej pocty: Slovenského velikána uviedli do Hokejovej siene slávy
VIDEO Chára sa dočkal zaslúženej pocty: Slovenského velikána uviedli do Hokejovej siene slávy
NHL
Kmotrík ml. reaguje na nespokojných fanúšikov Slovana: Majú právo na vyjadrenie názoru a pocitov
Kmotrík ml. reaguje na nespokojných fanúšikov Slovana: Majú právo na vyjadrenie názoru a pocitov
Niké liga

Auto-moto

Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Motivácia a inšpirácia
Tichá kariérna revolúcia: Ako rastie trend „quiet thriving“ namiesto „quiet quitting“
Tichá kariérna revolúcia: Ako rastie trend „quiet thriving“ namiesto „quiet quitting“
Prostredie práce
Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Práca a voľný čas

Varenie a recepty

Vianočný indiáni - nepečené vianočné cukrovinky
Vianočný indiáni - nepečené vianočné cukrovinky
Zbierka 9 najlepších receptov na vianočné oriešky pre Popolušku
Zbierka 9 najlepších receptov na vianočné oriešky pre Popolušku
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Rady a tipy
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Rady a tipy

Technológie

Bol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlho
Bol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlho
Správy
Pozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne nový
Pozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne nový
Apple
Kvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobné
Kvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobné
Umelá inteligencia
Netflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsť
Netflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsť
Filmy a seriály

Bývanie

Sprchový kút bude skoro ako nový! Triky expertov na upratovanie, ako si poradiť aj s hrubými nánosmi a znečistenými škárami
Sprchový kút bude skoro ako nový! Triky expertov na upratovanie, ako si poradiť aj s hrubými nánosmi a znečistenými škárami
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?

Pre kutilov

Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čo si vaše znamenie želá od vesmíru, ale nikdy to nahlas nepovie? Skryté túžby, ktoré sa bojíme vysloviť, no vnútorne nás formujú
Zábava
Čo si vaše znamenie želá od vesmíru, ale nikdy to nahlas nepovie? Skryté túžby, ktoré sa bojíme vysloviť, no vnútorne nás formujú
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli
Domáce
ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli štvormesačné dieťa v žalostnom stave do nemocnice: Matku vzali do väzby
AKTUÁLNE V Senici vypukol
Domáce
AKTUÁLNE V Senici vypukol požiar v jednom z bytových domov! Obyvateľov paneláka evakuovali do bezpečia
Auto letelo niekoľko metrov.
Zahraničné
Šokujúce zábery: Vodič auta vyletel zo zákruty! VIDEO Letel desiatky metrov ponad schody
Pohroma u našich susedov:
Zahraničné
Pohroma u našich susedov: Horor za hranicami, vtáčia chrípka prepukla naplno, tisíce zvierat putuje na smrť!

Ďalšie zo Zoznamu