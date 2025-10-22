Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov apeluje na poslancov: Stop zbytočným polemikám

BRATISLAVA - Apelujeme na poslancov, aby neprispievali k tvorbe zbytočných polemík, ale hľadali vecné a systémové riešenia. Uviedla to Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP) v reakcii na návrh novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Ohradila sa zároveň voči tvrdeniam, ktoré spochybňujú činnosť zdravotníckych komôr a výšku registračných poplatkov. Informovala o tom viceprezidentka komory poverená zastupovaním Adriana Moravčíková.
„Apelujeme na poslancov a verejných činiteľov, aby neprispievali k tvorbe zbytočných polemík, ale hľadali vecné a systémové riešenia. Podpora zdravotníkov sa dá vyjadriť omnoho efektívnejšie než znevažovaním práce profesijných komôr, ktoré ako stavovské organizácie zabezpečujú správny výkon zdravotníckych povolaní a chránia kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uviedla komora.
Poplatok 15 eur je zákonný príjem komory
Pripomenula, že poplatok 15 eur vyberá na základe zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. „V záujme objektívnosti považujeme za potrebné uviesť niektoré skutočnosti na pravú mieru, aby nevznikol mylný dojem, že všetky komory v zdravotníctve si určujú výšku poplatkov svojvoľne,“ podotkla. Tento poplatok je podľa nej jediným zákonným príjmom komory, z ktorého zabezpečuje svoju prevádzku, administratívu, odborné vzdelávanie členov či komunikáciu s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI).
SK MTP zdôraznila, že proces registrácie zdravotníckych pracovníkov nie je iba technickým úkonom, ale zahŕňa aj posúdenie ich odbornej spôsobilosti, ktoré môže vykonávať len komora. „Bez registrácie v komore NCZI nemá informácie o odbornej spôsobilosti zdravotníckych pracovníkov,“ upozornila.
Presun agendy na NCZI by ohrozil kvalitu
Pripomenula, že údaje o registrovaných pracovníkoch posiela NCZI na týždennej báze, pričom registráciu podmieňuje preukázaním vzdelania, praxe a ďalších náležitostí. Ak by sa táto agenda presunula priamo na NCZI, podľa komory by vznikol problém s odbornou kapacitou a preskúmavaním spôsobilosti.
Novela z dielne rezortu zdravotníctva má priniesť viaceré zmeny. Po novom by sa napríklad mohli potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti a zdravotnom stave vydávať elektronicky. Pozmeňujúci návrh k novele hovorí o poplatkoch komorám v zdravotníctve za vedenie registra. Po novom by tak už maximálna výška poplatku nemala byť 15 eur, ale na úrovni troch percent z priemernej mesačnej mzdy stanovenej dva roky pred rokom, v ktorom sa maximálna výška poplatku určuje. O návrhu budú poslanci hlasovať až na schôdzi, ktorá sa má začať 25. novembra.