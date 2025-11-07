OHAVNÝ ČIN: Násilníci TÝRALI ženu v dome celé MESIACE, jej kamarátka sa len PRIZERALA!

AUSTIN – Celý Texas sa spamätáva z prípadu, ktorý len prednedávnom opísala miestna polícia. Traja muži a dv ženy mali na pozemku pri dome doslova týrať istú ženu. Držali ju polonahú v okovách a fyzické tresty boli na programe každý deň.
Koncom októbra zaznamenala polícia v texaskom Austine tiesňové volanie. Údajne malo ísť o ženu, ktorej krik o pomoc bolo počuť až na ulicu. Po príchode na miesto sa mužom zákona naskytol pohľad ako z hororu. The New York Post uvádza, že ku kovovému isteniu pripútaná polonahá žena
K odhaleniu tohto strašného týrania došlo dňa 30. októbra okolo 9:00 ráno miestneho času. Muži zákona sa snažili ženu vyslobodiť, ale putá mala spevnené tak silno, že museli prísť hasiči so špeciálnym vybavením na prerezávanie kovu. "Na žene sa javili evidentné známky fyzického násilia. Niektoré zranenia vykazovali dlhodobé obmedzovanie pohybu," povedala polícia.
V dome sa okrem iného našli aj dve malé deti, ktoré si neskôr odniesli zamestnanci Úradu na ochranu detí.
Na mieste zadržali policajti päť mužov, ktorí mali úbohu ženu držať v zajatí celé mesiace. Boli nimi menovite Michelle Garciová (51), Crystal Garcia (21), Mache Carneyová (32), Juan Pablo Castro (30) a Maynard Lefevers (21).
Fyzické násilie a hladovka
Podľa výpovede obete bola Michelle Garciová jej kamarátka. V istom okamihu ju ale skupina prestala mať rada a spravili si z nej zajatkyňu. "Celé týždne som musela bývať pred domom. keď som sa pokúsila o útek, nasledovalo fyzické násilie. Nepamätám si, ako došlo k zajatiu, ani ako dlho som bola ich rukojemníčkou," hovorí.
Podľa policajnej správy mala dostávať len jedno jedlo denne, pričom po celý čas bola pripútaná ku kovovému isteniu, niekedy s oboma rukami za chrbtom. Michelle Garciová sa na polícii vyjadrila, že obmedzila prísun potravy len na jedno jedlo denne z dôvodu, že jej obeť údajne pribrala. Vyšetrovatelia ju ale našli ťažko podvýživenú.
Noc predtým, ako prišla záchrana mi skĺzli nohavice a na holú nohu ma strelili vzduchovkou," hovorí obeť s tým, že potom ju pripútali a nechali za trest polonahú celú noc. Počasie bolo už vtedy veľmi chladné.
Bežné dni v zajatí vyzerali aj tak, že keď Castro prišiel domov z práce, "vypustil" obeť do záhrady a strieľal po nej zo vzduchovky. Polícii povedal, že do nej strieľal, pretože sa obeti nechcel dotknúť. A nenávidí ju.
Družka sa len prizerala
Keď ubitú ženu prijali po oslobodení do nemocnice, lekári zistili, že okrem početných viditeľných zranení, má v jednom oku kúsok náboja zo vzduchovky. Jeho družka Mache Carneová sa mala vždy len prizerať, ako Castro mučí alebo zabíja iné ženy, ktoré sa mu zdali nepoholdné.
Všetkých päť podozrivých polícia zatkla pre únos, ťažké ublíženie na zdraví a nezákonného obmedzovania slobody. Všetci sa nachádzajú v okresnej väznici Travis. Príapd je naďalej v štádiu vyšetrovania.