Šokujúci cirkevný škandál: V posteli FARÁRA našli telo mŕtveho muža! Bol zdrogovaný a znásilnený

VARŠAVA - V poľskom Drobine našli telo 31-ročného muža v posteli miestneho vikára. Po viac než roku vyšetrovania nie je nikto obvinený a rodina zosnulého verejne žiada vysvetlenie.
Šokujúci prípad z mesta Drobin na Mazovsku otriasol celým Poľskom. V izbe miestneho vikára našli mŕtve telo mladého muža. Prípad, ktorý sa odohral ešte v septembri minulého roka, stále nemá jasné vysvetlenie. Kňaz bol medzičasom odvolaný, no po viac než roku vyšetrovania nikomu neboli vznesené obvinenia.
Telo v posteli vikára
Bol sobotný večer, 7. septembra, keď polícia našla telo 31-ročného muža priamo v spálni vikára farského domu v Drobine. Miestna fara sa okamžite stala centrom pozornosti – nielen obyvateľov, ale aj celonárodných médií.
Podľa informácií, ktoré získali poľské denníky, mal mladík stráviť na fare celú noc. Neoficiálne zdroje hovoria, že v spoločnosti kňaza užívali drogy a mali spolu sexuálny kontakt. Osoba pracujúca na fare mala po tragédii privolať pomoc, no mužovi už nebolo možné pomôcť.
Vyšetrovanie sa vlečie
Po náleze tela začala prokuratúra v Sierpcu vyšetrovanie pre neúmyselné spôsobenie smrti. Po ôsmich mesiacoch spis prevzala okresná prokuratúra v Płocku, ktorá však dodnes nevzniesla žiadne obvinenia.
Rodina zosnulého sa obrátila na médiá. Sestra mŕtveho pre portál Onet povedala: „Už dvanásť mesiacov nám prokuratúra opakuje, že čoskoro sa niečo pohne, že niekto ponesie zodpovednosť. Najskôr tvrdili, že čakajú na toxikologické výsledky. Tie prišli po siedmich mesiacoch – a nič. Teraz vraj chýba znalecký posudok o presnej príčine a čase smrti.“
Znalecký posudok a stopy drogy GHB
Podľa informácií, ktoré Onet získal z vyšetrovacieho spisu, už niekoľko mesiacov existuje znalecká správa, ktorá jasne opisuje príčinu smrti. "Znalec uviedol, že koncentrácia kyseliny GHB v tele zosnulého zodpovedá hodnotám, ktoré sa vyskytujú pri smrteľných otravách týmto látkovým spojením,“ píše sa v spise.
S rodinou to otriaslo. „Nejde o to, že by sme chceli niekomu liezť do postele,“ povedal švagor zosnulého. „Ale ak niekoho nájdu mŕtveho v posteli kňaza a znalci v jeho tele našli stopy tejto omamnej látky, ktorá sa často podáva bez vedomia obete znásilnenia, je predsa jasné, že si ju nevzal dobrovoľne!“
Cirkev reagovala, no odpovede chýbajú
Miestny biskup v Płocku po vypuknutí škandálu kňaza odvolal z funkcie vikára, udelil mu kanonické napomenutie a zakázal mu verejne slúžiť sviatosti.
Aj napriek tomu zostáva prípad neukončený. Vyšetrovanie pokračuje, no rodina obete stále čaká na spravodlivosť a verejnosť sa pýta, prečo sa po roku od tragédie nič neposunulo.