MIMORIADNE Žilina v pohotovosti: V bare sa metanolom otrávil študent a skolaboval! Prípad vyšetruje polícia

ŽILINA - Mladý študent Žilinskej univerzity skolaboval po konzumácii alkoholu v bare pri internátoch na Vlčincoch. Podľa informácií portálu Zilinak.sk išlo o otravu metanolom. Na mieste zasahovali colníci aj polícia.
Kolaps počas kvízového večera
V podniku neďaleko internátov na žilinských Vlčincoch sa na začiatku minulého týždňa konal obľúbený študentský kvíz. Počas podujatia si mladí hostia objednávali rôzne alkoholické nápoje. Jeden zo študentov sa však po čase začal cítiť zle a jeho stav sa rýchlo zhoršoval. Privolaní záchranári ho odviezli do nemocnice.
Podľa zdrojov išlo o metanol
Ako uviedol dôveryhodný zdroj pre Zilinak.sk, u mladíka došlo k otrave metanolom po vypití nekvalitného alkoholu. Prejavili sa uňho vážne zdravotné ťažkosti, vrátane problémov so zrakom. Aj iní študenti pili rovnaké drinky, no miešali viac druhov alkoholu. Prítomný etanol pravdepodobne zmiernil toxický účinok metanolu, vďaka čomu neutrpeli rovnaké následky.
Nebezpečný jed, ktorý môže spôsobiť slepotu
Metanol sa v tele mení na toxický formaldehyd a kyselinu mravčiu. Otrava sa prejavuje bolesťami hlavy, kŕčmi brucha, zvracaním, slabosťou, poruchami vedomia a vážnym poškodením zraku, ktoré môže viesť až k trvalej slepote.
Študent prepustený, vyšetrovanie pokračuje
„Potvrdzujeme, že sme ošetrili pacienta s otravou metanolom. Po stabilizácii bol prepustený do domácej starostlivosti,“ uviedla hovorkyňa žilinskej fakultnej nemocnice Zuzana Fialová.
Kontrola v bare odhalila podozrivý alkohol
Polícia spolu s finančnou správou vykonali v prevádzke kontrolu. Kým vyšetrovanie pokračuje, úrady bližšie informácie neposkytujú. Podľa informácií Zilinak.sk sa v bare našlo viacero fliaš s obsahom metanolu — a to aj napriek tomu, že mali riadne kolky.