Indonézia repatriuje dvoch britských občanov odsúdených za pašovanie drog

LONDÝN - Indonézia a Spojené kráľovstvo sa v utorok dohodli na repatriácii 69-ročnej Britky, ktorú v tejto ázijskej krajine odsúdili na trest smrti za pašovanie drog. Jakarta prepustí aj 35-ročného britského občana, ktorý si v Indonézii pre rovnaký trestný čin odpykával doživotie, informuje agentúra Reuters a AFP.
Lindsay Sandifordová bola v roku 2013 odsúdená na trest smrti za pašovanie kokaínu v hodnote viac ako dva milióny dolárov na indonézsky ostrov Bali. Podľa tamojších orgánov pašovala z thajského Bangkoku 4,8 kilogramu tejto drogy, ktoré boli ukryté v podšívke jej kufra. Sandifordová sa k činom priznala, ale uviedla, že s pašovaním drog súhlasila až po tom, čo drogový gang pohrozil zabitím jej syna.
Krajina sa s Britániou dohodla
Indonézsky minister pre právne záležitosti Jusril Ihza Mahendra uviedol, že krajina sa s Britániou dohodla na prepustení Sandifordovej z humanitárnych dôvodov. „Lindsay je stará a chorá. Vo väzení sa správala dobre, čo bolo dostatočným dôvodom na to, aby sme vyhoveli žiadosti vlády Spojeného kráľovstva o jej návrat domov a dokončenie trestu tam,“ povedal minister. Sandifordová sa podľa neho pravdepodobne vráti domov v priebehu najbližších dvoch týždňov.
Jusril zároveň potvrdil, že spolu so Sandifordovou bude prepustený aj 35-ročný Brit, ktorého indonézske orgány zadržali v roku 2014. Agentúra AP vysvetľuje, že podľa prokurátorov poslal svojmu partnerovi v niekoľkých zásielkach z Iránu 30 kilogramov metamfetamínu na distribúciu v Jakarte a následne do indonézskej metropoly pricestoval aj sám. Britské ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.