Hrôzostrašný prípad! Osemročný chlapec znásilnil deväťročného, spolužiak to nakrúcal a video rozposlal po škole

PARÍŽ - Na predmestí francúzskeho Besançonu došlo k otrasnému prípadu sexuálneho zneužitia medzi deťmi. Trinásťročný chlapec mal donútiť osemročného spolužiaka, aby znásilnil deväťročného, pričom celý čin sám zaznamenal na video a zdieľal ho so známymi.
Otrasný čin uprostred dňa
Podľa vyšetrovateľov sa udalosť odohrala začiatkom októbra na odľahlejšom mieste pri parkovisku v jednej zo štvrtí mesta Besançon. Prokuratúra odmietla konkretizovať lokalitu s ohľadom na ochranu maloletých.
Trinásťročný chlapec mal osemročného nútiť k sexuálnemu útoku na deväťročnú obeť, ktorú následne sám natáčal. Video sa neskôr dostalo medzi jeho rovesníkov a začalo kolovať po škole. Prípad vyvolal vo Francúzsku obrovský šok a pobúrenie.
Znepokojivý dôkaz sa dostal k učiteľom
Na celý incident upozornili pedagógov samotní žiaci, ktorí od páchateľa video dostali. Učitelia okamžite kontaktovali políciu, ktorá spustila vyšetrovanie. Ako potvrdil denník Le Monde, všetky tri deti navštevovali tú istú školu a navzájom sa poznali.
Prokuratúra označila prípad za „mimoriadne traumatizujúci pre všetky zúčastnené deti“, najmä preto, že sa video rozšírilo medzi spolužiakmi.
Trinásťročný obvinený, osemročný nie je trestne zodpovedný
Vyšetrovanie ukázalo, že obaja mladší chlapci zhodne označili 13-ročného spolužiaka ako osobu, ktorá ich k činu donútila. Polícia ho následne zadržala. Obvinený však odmieta, že by sa na znásilnení priamo podieľal – tvrdí, že „iba filmoval“.
Podľa prokuratúry čelí trom obvineniam: zo znásilnenia, z napomáhania k znásilneniu a z vyhotovenia záznamu sexuálneho útoku. Momentálne je pod justičným dohľadom a umiestnený v rodine mimo prostredia, kde žijú ostatné deti. Osemročný chlapec nie je podľa francúzskeho práva trestne zodpovedný.
Úrady preverujú rodiny aj psychologickú starostlivosť
S ohľadom na vek všetkých detí boli prijaté osobitné opatrenia. „V rodinách oboch detí sa uskutočnia sociálno-psychologické hodnotenia, aby sme zistili, či majú primeranú odbornú pomoc a či v domácnostiach nepanujú problémy,“ uviedla prokuratúra.
Vyšetrovatelia zároveň zdôraznili, že cieľom je zabrániť ďalšiemu psychickému poškodeniu detí a poskytnúť im dlhodobú odbornú podporu.