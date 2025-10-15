Okres Los Angeles vyhlásil kvôli protiimigračným raziám stav núdze

LOS ANGELES - Okres Los Angeles sa v utorok priblížil k zavedeniu moratória na vysťahovanie na ochranu nájomníkov, ktorí utrpeli finančnú ujmu v dôsledku prísnych imigračných opatrení administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše agentúra AP a Reuters.
Päťčlenný výbor okresu schválil vyhlásenie núdzového stavu pomerom hlasov štyri hlasy ku jednému. V jeho dôsledku bude môcť byť poskytnutá úľava na nájomnom tým nájomcom, ktorí sa pri platbe oneskorili v dôsledku protiimigračných razií. Tento postup sa bežne používa pri prírodných katastrofách a iných neovplyvniteľných situáciách. Agentúra AP vysvetľuje, že intenzívne protiimigračné razie vyvolali v prisťahovaleckých komunitách strach a mnohí preto len minimálne opúšťajú príbytky. Federálni agenti cez leto zatýkali nelegálnych migrantov v obchodoch, na autobusových zastávkach a iných verejných priestranstvách.
Vyhlásenie núdzového stavu umožní miestnym úradom uvoľniť štátne peniaze aj na právnu pomoc a iné služby. Príspevky na bývanie budú dostupné pre ľudí, ktorí si podajú žiadosť prostredníctvom online portálu, ktorý bude spustený do dvoch mesiacov. Návrh by podľa amerických médií mohol byť prvým krokom k takzvanému moratóriu na vysťahovanie, ktoré by si však vyžadovalo ďalšie hlasovanie.
Vytvorili atmosféru strachu
Agentúra Reuters uvádza, že nájomcovia by v takom prípade stále dlhovali peniaze svojim prenajímateľom a po uplynutí moratória by ich museli spätne doplatiť. Losangeleský okres krok zdôvodnil tým, že „taktiky Imigračného a colného úradu (ICE) a iných federálnych agentov vytvorili atmosféru strachu, čo viedlo k rozsiahlym narušeniam každodenného života a nepriaznivým dopadom na regionálnu ekonomiku“.
Trump nasadil začiatkom júna viac než 4000 príslušníkov Národnej gardy a stovky členov námornej pechoty do Los Angeles s cieľom potlačiť protesty, ktoré tam vypukli proti predchádzajúcim raziám imigračných úradov. Biely dom ich označil za „bežné deportačné operácie“. Americký prezident sa odvtedy pokúsil nasadiť Národnú gardu aj do iných miest, kde sú pri moci demokrati, vrátane Washingtonu, Memphisu, Chicaga či Portlandu.