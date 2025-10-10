Najväčší omyl života! Zlodej vliezol v noci do domu zápasníka MMA: Nasledoval poriadny výprask

WILTON MANORS – Prehnať to s alkoholom sa stáva čoraz témou mladých ľudí. S pribúdajúcim vekom by sme už ale mohli svoje telo poznať dostatočne dobre na to,aby sme vedeli, kedy povedať dosť. Tento muž sa ale opil takmer do nemoty. Cestou z podniku dokonca netrafil do správnych dverí. Nasledovala scénka, ktorá ho ihneď vrátila do reality.
Na americkej Floride v meste Wilton Manors došlo k veľmi kurióznemu prípadu. Ako píše CBS 12, muž opitý na mol vstúpil dňa 27. septembra do cudzieho domu. Na jeho škodu si ale vybral zrejme najnevhodnejší dom v celej oblasti.
Chránil len synovca a sestrin majetok
Na cudzinca v dome zareagoval mladík, ktorý celý vystrašený ihneď zavolal dospelého strýka. Tým nebol nikto iný ako amatérsky zápasník bojových umení MMA Henry Rojas. The Independent priblížil, že v tom čase sa staral o dom a synovca, kým si jeho sestra vyrazila s manželom mimo mesta. Nasledovalo čisté peklo, kedy sa u bojovníka prejavili tri roky ťažkého tréningu.
"Nehľadal som nôž, ani žiadnu inú zbraň. Mám len Boha a svoje ruky. Necítim bolesť," prezradil Rojas po incidente, kedy doslova dobil neznámeho vo svojom dome. Okrem toho spomenul, že v ten večer spal a zobudil ho vystrašený synovec. "Útočíme, len keď sa snažíme niekoho ochrániť. Ja som chránil svoju rodinu," prezradil.
Obrana na súde
Keď bola na miesto činu privolaná polícia, páchateľ utiekol, no pilcajti ho onedlho zadržali. Prípad sa dostal na súdne pojednávanie. Dobitý opitý muž bol identifikovaný ako Austin Caresani (31). Na tvári mal viditeľné stopy po úderoch, modriny a podliatiny okolo očí a niekoľko tržných rán.
"Keď som vyšiel z podniku, mal som ísť ku kamarátovi, ktorý býva neďaleko. Omylom som však vstúpil do domu Rojasovcov," vysvetlil svoje konanie. Sudca stanovil v tomto prípade kauciu pre Cerasiniho vo výške 20 000 dolárov (takmer 17 230 eur) a zákaz priblíženia sa k rodine zápasníka.