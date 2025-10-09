Napätie v USA by sa dalo krájať: Hovorí sa o hrozbe občianskej vojny! TOTO je príčina

WASHINGTON - Kroky prezidenta Donalda Trumpa voči mestám riadeným demokratmi rozvírili americkú politickú scénu. Nasadzovanie jednotiek Národnej gardy do cudzích štátov vyvoláva odpor guvernérov, právne spory a obavy z možného násilia.
Trump posiela gardu za hranice štátov
Americký prezident Donald Trump pokračuje v rozmiestňovaní príslušníkov Národnej gardy do veľkých miest, ktoré ovládajú predstavitelia Demokratickej strany. Ako informovala televízia ABC News, v utorok dorazili do štátu Illinois jednotky z Texaskej gardy, ktoré sa majú pripraviť na zásah v Chicagu.
Guvernér Illinois J. B. Pritzker označil krok Bieleho domu za inváziu.
„Illinois nedovolí, aby Trumpova administratíva pochodovala na Chicago bez odporu. Použijeme všetky dostupné prostriedky, aby sme zastavili tento autoritársky zásah. Vojenské jednotky nemajú byť použité proti vlastným občanom,“ uviedol v oficiálnom vyhlásení.
Sporný zásah medzi štátmi
Podľa CNN prezident Trump svoje rozhodnutie obhajuje potrebou obnoviť poriadok a chrániť federálnych agentov, ktorí v mestách vymáhajú imigračné zákony. Prípad z Illinois je však výnimočný tým, že ide o nasadenie jednotiek jedného štátu na území iného, čo je v americkej praxi mimoriadne citlivé.
Legálnosť zásahu spochybňuje aj senátor Dick Durbin z Illinois. Požiadal ministerku spravodlivosti Pam Bondiovú, aby vysvetlila právny základ operácie – odpoveď však nedostal. „Ak svojich občanov neochránite, urobí to prezident Trump,“ reagovala Bondiová podľa CBS News.
Analytici varujú pred výbušnou atmosférou
Politický komentátor CNN Ronald Brownstein označil situáciu v Chicagu za „zlovestnú eskaláciu napätia, ktoré je už aj tak desivé“. Podľa neho môže nasadenie ozbrojených síl do demokratických miest ešte viac prehĺbiť polarizáciu americkej spoločnosti.
Podobne varuje aj Simon Marks z britského denníka iPaper. Vo svojej analýze napísal, že ak by prezident Trump nariadil použitie jednotiek v rozpore s rozhodnutím súdu, mohlo by to viesť až k rozpútaniu občianskej vojny.
Spor sa rozširuje aj do ďalších miest
Napätie sa netýka len Chicaga. Súdne príkazy už pozastavili nasadenie Národnej gardy v Portlande (štát Oregon), kde občania protestujú proti rozhodnutiam Bieleho domu.
„Objavujú sa znepokojivé signály rastúcej nevraživosti medzi agentmi Trumpovej imigračnej a colnej správy a miestnou políciou,“ upozorňuje Marks. „Ak by sa tento antagonizmus zmenil na otvorené násilie, k občianskej vojne by viedol už len krátky krok.“
Amerika na hrane
Spojené štáty čelia najvážnejšej vnútornej polarizácii za posledné desaťročia. Prezident Trump tvrdí, že ide o obranu poriadku a federálnej autority, zatiaľ čo jeho odporcovia hovoria o zneužívaní moci.
Ak sa konflikt medzi štátmi a federálnou vládou ďalej vyostrí, hrozí, že sa politický spor zmení na otvorený stret na uliciach amerických miest.