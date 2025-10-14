Taliansko spoplatnilo Etnu: Za výstup si priplatíte od októbra

PALERMO - Etna, najväčšia aktívna sopka v Európe, každoročne priláka tisíce návštevníkov z celého sveta. Od 2. októbra si však prevádzkovateľ tamojšej lanovky účtuje poplatok päť eur za vstup do pohoria Silvestri, kde sa nachádzajú dva krátery, ktoré vznikli erupciami v roku 1892, informuje o tom portál oe24.at.
Oba škvárové kužele patria medzi najpôsobivejšie časti Etny. Nachádzajú sa vo výške približne 1900 metrov nad morom na južnej strane prírodnej rezervácie. Každý, kto vyráža na Etnu z Catanie, tadiaľto na ceste k vrcholovému kráteru nevyhnutne prejde. Krátery sú tiež obľúbeným objektom fotografov vďaka farebnej hornine, ktorá ich tvorí.
Oblasť krátera a lanovka na Etnu sú však v súkromnom vlastníctve. „Žiaľ, nespočetné množstvo prípadov skládkovania odpadu, vandalizmus a nekontrolovaný pohyb návštevníkov nás prinútili zaviesť regulovaný prístup,“ zdôvodnil zavedenie poplatku majiteľ a prevádzkovateľ lanovky Francesco Russo Morosoli pre taliansky denník Corriere della Sera. Vybrané peniaze sú určené na pokrytie nákladov na likvidáciu odpadu, údržbu, mzdy zamestnancov a čistenie chodníkov. Sicílčania budú od neho oslobodení.
Starosta obce Nicolosi, v katastri ktorej sa Etna nachádza, považuje zavedenie vstupného za komerčne motivované a vyzýva na jeho prehodnotenie. Etna je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO a podľa neho ju nemožno spravovať ako bežný súkromný majetok. Sicílsky regionálny parlament v súčasnosti rokuje o tom, či a ako je možné toto nariadenie upraviť. Kritici sa obávajú, že vstupné by mohlo poškodiť cestovný ruch a ekonomiku regiónu.